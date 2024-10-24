北上消費︱美團無人機福田口岸航線啟航 支援港手機落單 10分鐘外賣空投送到

美團無人機的深圳福田口岸配送航線正式開航，下單後最快10分鐘即可在福田口岸廣場的空投櫃取貨。 新華社

深圳低空經濟應用又添新場景，外賣平台美團宣布，美團無人機福田口岸航線周三(23日)正式開航，這是國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線。市民可在口岸附近通過微信或美團手機應用程式落單叫外賣，同時支持香港手機號碼用戶下訂單，亦可透過WeChat Pay HK以港元付款，甚至在過關前提前完成訂購，出關即可到口岸旁指定降落點取走外賣，最快10分鐘即可。

美團無人機相關負責人向內地傳媒指出，福田口岸每日有數百上千個外賣訂單，主要來自往返港深之間的港人需求，為減省他們等待外賣員的時間，於是開通無人機福田口岸航線，為全國首條設在口岸區域的無人機配送航線，預計可為用戶節省近30分鐘的等待時間，同時固定的降落點也免去了「人找貨」煩惱，方便特別趕時間過關的用戶。

可通過微信港幣錢包支付

香港用戶下單時，可通過微信港幣錢包支付，系統會自動將人民幣交易轉為港幣付款，還可享零手續費優惠。此外，美團無人機與微信港幣錢包聯手推出限時優惠，在頁面領取優惠券後，以微信港幣錢包交易，即可享受單筆消費滿20元減8元的優惠。

美團無人機從深圳福田星河COCO Park起飛，商場內多家餐飲品牌已接入無人機配送，包括肯德基、霸王茶姬、喜茶、薛記炒貨等。而「美團福田口岸前廣場無人機空投櫃」設於福田口岸前廣場2號門外西側50米(警務E站旁)，用戶輸入手機號後4位即可開啟櫃位。由於無人機配送重量有上限，單次下單建議商品在2公斤以內為宜，下單後還需確認「無人機已接單」，避免誤操作成人工配送。