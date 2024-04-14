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中國
2024-04-14 17:45:24

北上玩樂｜廣州電動「羊城小巴」登場　2元一程途經多個景點

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2元一程 首批純電動「羊城小巴」亮相廣州

廣州全新交通工具 首批「羊城小巴」上線

近日，在廣州陸續出現一些外形輕巧的小型純電動巴士，巴士車身布滿各式各樣廣州地標建築的插畫和裝飾，十分亮眼，原來這是廣州的最新交通工具——羊城小巴。

文章出處：「當代中國」網站

首批「羊城小巴」共有20輛，分別在廣州塔1號線及金沙洲1號線投入營運。這兩條路線基本覆蓋了廣州市内多個重要商圈及景點，包括廣州塔、閱江西路、廣東琶洲人工智能與數字經濟試驗區等地。

「羊城小巴」車費為2元，出行高峰時段，大約5分鐘一班，可在車站滿載後提前發班，還有揚手即停、按鈴提前下車等服務，與傳統公交車相比，能更靈活地滿足市民及遊客的出行需求。

AlipayHK開通「高德打車」 全面覆蓋內地所有網約車

另外，AlipayHK宣布「高德打車」小程式正式加入AlipayHK，至此AlipayHK已全面覆蓋內地所有網約車服務，用戶由應用程式進入小程序即可一鍵call車。

用戶只需於AlipayHK首頁上方搜尋「高德」或於下方點擊「交通」進入頁面，再點擊「高德打車」標示，即可進入小程式，完成開通後輸入出發地及目的地，即可以call車。

計及AlipayHK早前經已經覆蓋本港所有公共交通工具、深圳地鐵巴士、廣州地鐵巴士、高鐵、跨境巴士和跨境call車等，全方位方便港人跨境出行。

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本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注】

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