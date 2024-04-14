北上玩樂｜廣州電動「羊城小巴」登場　2元一程途經多個景點

廣州全新交通工具 首批「羊城小巴」上線

近日，在廣州陸續出現一些外形輕巧的小型純電動巴士，巴士車身布滿各式各樣廣州地標建築的插畫和裝飾，十分亮眼，原來這是廣州的最新交通工具——羊城小巴。

文章出處：「當代中國」網站

首批「羊城小巴」共有20輛，分別在廣州塔1號線及金沙洲1號線投入營運。這兩條路線基本覆蓋了廣州市内多個重要商圈及景點，包括廣州塔、閱江西路、廣東琶洲人工智能與數字經濟試驗區等地。

「羊城小巴」車費為2元，出行高峰時段，大約5分鐘一班，可在車站滿載後提前發班，還有揚手即停、按鈴提前下車等服務，與傳統公交車相比，能更靈活地滿足市民及遊客的出行需求。