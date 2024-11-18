北京中軸線列世界遺產名錄　科技平台與學者冀能更好保護文物

北京中軸線早前獲列入《世界遺產名錄》，中軸線始建於13世紀，由15個遺產要素構成，南端永定門，北端鐘鼓樓，縱貫老城，布局對稱，全長7.8公里。
內地科技平台騰訊，有份參與今次申遺工作。它們利用數碼技術，加上大量照片描述，配以經考證的史料，製作出北京中軸線官網。騰訊可持續社會價值事業部數字文化實驗室負責人舒展說，要在空中才看到中軸線全貌，要做好中軸線的闡釋，說明價值，並提升公眾對中軸線的認知。
籌備設中軸線數字博物館
另外，由於每個文物建築面積大，文物保護工作有限，舒展認為，必須依靠社會力量，他們動員經培訓的公眾，利用手機拍攝文物，協助檢查，現已有兩萬多人擔當志願者，騰訊亦正與內地當局商討，籌備設立中軸線數字博物館。
故宮是北京中軸線中心，本身已是世界文化遺產。故宮博物院常務副院長婁瑋認為，中軸線申遺成功，更能彰顯故宮的價值和內涵。未來可以在既有的北京7處世界文化遺產外，將更多文化遺產要素納入「北京世界文化遺產保護管理聯盟」，做到更好的保護。
學者建議以精品民宿、咖啡店突出中國多元文化
當地近年開展對中軸線建築的文物騰退工作，北京大學城市與環境學院旅遊研究與規劃中心教授吳必虎說，留意到該現象，是將不太符合文化功能的元素遷出，但他認為要賦予文物新的意義與功能，提議可以做精品民宿、咖啡店，亦要突出中國多元文化，不是只呈現明清宮廷內容。
申遺成功後將預計帶動更多旅客，吳必虎認為，要加強旅遊解說，提供多種語言，向不同國家旅客深入淺出解說歷史意義，他相信增加國際交流亦有助文化的保存和發展。
原文刊登於 香港電台