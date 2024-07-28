北京中軸線獲列入世界文化遺產 體現中國傳統都城規劃理論與「中」「和」哲學思想

印度新德里舉行的聯合國教科文組織第46屆世界遺產大會周六(27日)通過決議，將「北京中軸線」列入世界文化遺產名錄。至今中國世界遺產總數達到59項。 文化遺產｜世上最長的城市軸線 根據國家文物局發布，「北京中軸線」縱貫北京老城南北，始建於13世紀，形成於16世紀，此後經不斷演進發展，形成今天全長7.8公里、世界上最長的城市軸線。 文化遺產｜體現《周禮．考工記》理想都城範式 國家文物局表示，「北京中軸線」由古代皇家宮苑建築、古代皇家祭祀建築、古代城市管理設施、國家禮儀和公共建築以及居中道路遺存等五大類遺存共同組成，其選址、格局、城市形態和設計體現了《周禮．考工記》所記載的理想都城範式，展現了中國古代王朝制度和城市規劃傳統，見證了北京城市的發展演變。

「北京中軸線」15個遺產構成要素為：鐘鼓樓、萬寧橋、景山、故宮、端門、天安門、外金水橋、太廟、社稷壇、天安門廣場及建築群、正陽門、南段道路遺存、天壇、先農壇、永定門，遺產區面積589公頃，緩衝區面積4,542公頃。

文化遺產｜蘊含「中」、「和」哲學思想 國家文物局表示，聯合國教科文組織世界遺產委員會認可「北京中軸線」符合世界遺產標準3和標準4，認為「北京中軸線」所體現的中國傳統都城規劃理論和「中」、「和」哲學思想，為世界城市規劃史作出了重要貢獻(標準3)。「北京中軸線」作為中國傳統都城中軸線成熟階段的傑出典範，代表了世界城市歷史中的一種特有類型(標準4)。