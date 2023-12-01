北京劏房｜房東將2房劏成7房租畀10人　被舉報後罰款兼要還原

北京有房東出招把兩房格局的屋子，隔成了七房出租，結果被罰3,000元人民幣（約3,338港元）。
根據《北京廣播電視台》報道，近日北京有民眾打電話舉報，在以故宮博物館為中心的東城區，一處名為「華普花園」的社區中，出現「群租房」現象，屋主將原本2房的屋子隔間打掉，重新間隔成了「7房」。
最高可罰3萬元人民幣
所謂的「群租房」如同香港劏房，是指改變房屋結構和平面佈局，將原來的房子改建分隔成若干小房間，再以「間」或是「床位」作為出租單位，如此瓜分下來，人均居住面積相當狹窄。
在中國房租較高的地區，「群租房」的現象屢見不鮮，儘管各地紛紛推出因應措施，像是北京、上海、廣州、杭州等多地，都多次對群租房現象進行整治行動，但成效依然有限，2013年，北京發布房屋租賃合約示範文本，禁止違法群租，規定每間房間最多住2人，房主違規出租最高可罰3萬元人民幣（約3.34萬港元）。
當局要求解除契約及恢復原貌
遭民眾舉報的華普花園社區，緊鄰重要交通幹線「東二環」，地理位置寸土寸金，房東將150平方米（約1,614平方呎）大的2房空間，重新隔成了7間小房間，承租給10人。
最後街道執法人員連絡上房東，依照《北京市住房租賃條例》規定，開罰3,000元人民幣（約3,338港元），並要求他在限期內與租客解除契約，將房屋內所有加蓋的隔間全部拆除，恢復原貌。
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