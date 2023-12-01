北京劏房｜房東將2房劏成7房租畀10人　被舉報後罰款兼要還原

北京有房東出招把兩房格局的屋子，隔成了七房出租，結果被罰3,000元人民幣（約3,338港元）。

根據《北京廣播電視台》報道，近日北京有民眾打電話舉報，在以故宮博物館為中心的東城區，一處名為「華普花園」的社區中，出現「群租房」現象，屋主將原本2房的屋子隔間打掉，重新間隔成了「7房」。

最高可罰3萬元人民幣

所謂的「群租房」如同香港劏房，是指改變房屋結構和平面佈局，將原來的房子改建分隔成若干小房間，再以「間」或是「床位」作為出租單位，如此瓜分下來，人均居住面積相當狹窄。

在中國房租較高的地區，「群租房」的現象屢見不鮮，儘管各地紛紛推出因應措施，像是北京、上海、廣州、杭州等多地，都多次對群租房現象進行整治行動，但成效依然有限，2013年，北京發布房屋租賃合約示範文本，禁止違法群租，規定每間房間最多住2人，房主違規出租最高可罰3萬元人民幣（約3.34萬港元）。