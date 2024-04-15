北京半馬造假風暴　3非洲跑手「保送」何杰奪冠(有片)

周日(14日)早上舉行的北京半程馬拉松爆「造假」疑雲！男子組由中國男子馬拉松紀錄保持者何杰以1小時03分44秒的成績奪冠，但在賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手留力「保送」何杰衝綫的場面，引發外界「放水」、「造假」質疑，要求當局交代。北京體育局表示，已經收到相關反饋。
「指點」何杰方向 伸手阻隊友衝前
北京半馬昨在天安門廣場起跑，這項國際級比賽有達2萬人參賽，分男女組項目，冠軍可獲4萬元人民幣獎金。出現爭議的男子組賽事，在最後衝刺階段，何杰與3名非洲跑手已拋離其他對手，但影片顯示，在最後100米衝刺階段，3名非洲選手疑似減速，「放軟手腳」在何杰旁邊跑。
其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。
大批網民看過影片後在社交媒體表示，由4人的步頻來看，3名非洲跑手臨尾是明顯留力，完全不想奪冠，而身在其中的何杰不可能感受不到「受讓」。3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。
胡錫進促官方交代 指4人屬同一品牌代言人
《環球時報》前主編胡錫進也發文質疑事件，要求官方交代：「很多人懷疑3名非洲運動員在給何杰『伴跑』，並質疑他們有意讓何杰奪冠，老胡個人認為這一質疑是成立的。北京半馬的主辦單位北京體育局表示，已經收到相關反饋。強烈希望該局開展調查，並給公眾一個嚴肅的解釋。他指有品牌是這場半馬賽的贊助方之一，何杰又是該品牌的代言人之一，何杰與3位外籍運動員均穿著該品牌參賽服和跑鞋，這沒問題，但他們疑似協同創造了一個比賽的結果，而不是全力競爭，人們質疑這有悖體育的應有精神。這件事的影響已經超出了這場半馬賽本身。
北京半马，全国纪录保持者何杰以1小时03分44秒的成绩夺得冠军。 pic.twitter.com/521XqPMVpY— koko (@koko81562908) April 15, 2024