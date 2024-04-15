北京半馬造假風暴　3非洲跑手「保送」何杰奪冠(有片)

北京半程馬拉松爆「造假」疑雲！男子組由中國男子馬拉松紀錄保持者何杰以1小時03分44秒的成績奪冠，但在賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手留力「保送」何傑衝綫的場面，引發外界「放水」、「造假」質疑，要求當局交代。

周日(14日)早上舉行的北京半程馬拉松爆「造假」疑雲！男子組由中國男子馬拉松紀錄保持者何杰以1小時03分44秒的成績奪冠，但在賽事末段卻出現原本領先的3名非洲選手留力「保送」何杰衝綫的場面，引發外界「放水」、「造假」質疑，要求當局交代。北京體育局表示，已經收到相關反饋。

北京半馬昨在天安門廣場起跑，這項國際級比賽有達2萬人參賽，分男女組項目，冠軍可獲4萬元人民幣獎金。出現爭議的男子組賽事，在最後衝刺階段，何杰與3名非洲跑手已拋離其他對手，但影片顯示，在最後100米衝刺階段，3名非洲選手疑似減速，「放軟手腳」在何杰旁邊跑。

其中1名非洲選手給何杰「指點」終點方向，及後直接招手，讓何杰到更有利於衝刺的道路左側位置，隨後還伸手攔住非洲隊友，疑示意他們放慢步伐讓何杰先跑，「護送」情況明顯。

大批網民看過影片後在社交媒體表示，由4人的步頻來看，3名非洲跑手臨尾是明顯留力，完全不想奪冠，而身在其中的何杰不可能感受不到「受讓」。3名被指「保送」何杰衝線的非洲跑手分別來自埃塞俄比亞和肯亞，3人成績均為1小時3分45秒，僅落後何杰1秒，奪得第二、三及四名。他們賽後均神色輕鬆，滿面笑容地向何杰道賀，似乎對失落冠軍沒有不快。