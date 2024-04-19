北京半馬造假｜何杰及3名非洲跑手成績被DQ 特步發聲明致歉(更新)

中國馬拉松紀錄保持者何杰本月14日在北京市半程馬拉松男子組比賽獲勝，3名非洲跑手被質疑在衝線前減速，「放水」讓何杰勝出，引發各界質疑。北京半程馬拉松組委會今日（19日）公布調查結果，取消何杰及3名非洲跑手的比賽成績，收回獎盃、獎牌和獎金，並報中國田徑協會備案。
組委會表示，本屆賽事籌辦中經特步公司推薦，中奧路跑公司邀請了28名國內外運動員作為特邀運動員參賽（包括何杰和4名外籍配速員）；特步公司未對配速員進行明確標註，導致中奧路跑公司未向組委會報備，將4名外籍配速員報名為特邀運動員參賽。
3外籍配速員 最後2公里主動減速
比賽當日，4位外籍配速員配戴特邀運動員參賽號碼布參賽，同時也作為何杰配速員領跑。比賽4公里處，1名外籍配速員自行退賽；另外3名繼續領跑，最後2公里主動減速，結果何杰以1小時3分44秒獲得男子組冠軍。
為維護公平競賽的體育精神，根據國家體育總局《體育賽事活動管理辦法》等規定，對相關單位及個人作出處罰：
(一)解除中奧路跑(北京)體育管理有限公司北京半程馬拉松承辦營運資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。
(二)取消本賽期內廈門特步投資有限公司賽事合作夥伴資格，責成其向社會公開致歉，對相關責任人進行嚴肅處理。
(三)取消何杰、Willy Mnangat、Robert Keter、Dejene Bikila等4人比賽成績，收回獎盃、獎牌及獎金，並報中國田徑協會備案。
(四)對北京體育競賽管理和國際交流中心給予通報批評，責成其做出深刻檢查，對相關人員做出嚴肅處理。
特步國際控股有限公司發出致歉聲明，稱對於簽約運動員於賽事的表現和結果引發爭議，向廣大跑友及消費者表示歉意。
特步指在賽事籌備工作中，邀請了四位外籍運動員作為何杰的配速員，惟特步相關工作人員在報名過程中失誤，未標識其配速員身份，導致其以特邀選手身份參賽，出現身份與行為的差異，對此負有很大責任，完全接受組委會作出的處罰決定，並認真反省、深刻檢討，嚴肅處理涉事人員。公司將深刻汲取教訓，全面排查賽事運營工作的所有流程和制度，及時修正，確保今後不再發生此類事件。
特步強調，將繼續接受公眾監督，堅定秉承公平、誠信的體育精神，竭力維護良好的比賽環境，持續為中國路跑事業做貢獻。
北京半马，全国纪录保持者何杰以1小时03分44秒的成绩夺得冠军。 pic.twitter.com/521XqPMVpY— koko (@koko81562908) April 15, 2024