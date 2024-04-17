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2024-04-17 17:58:08

北京半馬造假｜讓賽非洲選手改口稱：3人收錢當配速「兔子」助何杰破紀錄

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北京半馬造假｜3名非洲選手睇住何杰跑，被指「造馬」。(路透社)

北京半程馬拉松爆「造假」疑雲成國際焦點，3名非洲選手涉嫌「放水」讓全國馬拉松紀錄保持者何杰首名衝線，其中一人承認讓「朋友」何杰奪冠。但其後接受英國廣播公司(BBC)訪問時改口稱，與另外3人是收錢的「配速員」(也稱領跑員、俗稱兔子，pacemaker)，協助何杰打破1小時2分33秒的中國紀錄。畫面只出現3名非洲選手於何杰身旁，因另一名「陪跑」選手沒有完成賽事。

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北京半馬造假｜配速「兔子」有特別標記

何杰最終以1小時3分44秒奪冠，未有打破紀錄，3名非洲選手則各慢何杰1秒，同列第二名。涉事的肯尼亞選手姆南加特(Willy Mnangat)表示：「我去那裡不是為了參賽的，那對我來說不是一場競爭激烈的比賽。」賽事有配速員是常見事情，北京半馬今屆也安排了49名「官方兔子」，以助選手控制節奏和體能分配，但配速員有特別標記和號碼區分。不過，從畫面所見涉事的3名非洲選手並沒有配速員特別標記。另外過往也有選手自行安排「私兔」。

姆南加特解釋：「我不知道為甚麼他們把我的名字寫在胸前的號碼牌上，而不是把我標記為配速員。」他又說，「我的工作是設定配速以及幫助他(何杰)獲勝，但不幸的是，他沒有達到打破全國紀錄的目標。」另有報道引述外國田徑專家形容事件「超奇怪」，指非洲專業跑手參加中國的高級別的地區賽事很常見，但「對一名中國選手如此明顯讓賽非常不尋常」，他認為當中應該涉「戰術」協議。

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