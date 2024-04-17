北京半馬造假｜讓賽非洲選手改口稱：3人收錢當配速「兔子」助何杰破紀錄

北京半程馬拉松爆「造假」疑雲成國際焦點，3名非洲選手涉嫌「放水」讓全國馬拉松紀錄保持者何杰首名衝線，其中一人承認讓「朋友」何杰奪冠。但其後接受英國廣播公司(BBC)訪問時改口稱，與另外3人是收錢的「配速員」(也稱領跑員、俗稱兔子，pacemaker)，協助何杰打破1小時2分33秒的中國紀錄。畫面只出現3名非洲選手於何杰身旁，因另一名「陪跑」選手沒有完成賽事。

北京半馬造假｜配速「兔子」有特別標記 何杰最終以1小時3分44秒奪冠，未有打破紀錄，3名非洲選手則各慢何杰1秒，同列第二名。涉事的肯尼亞選手姆南加特(Willy Mnangat)表示：「我去那裡不是為了參賽的，那對我來說不是一場競爭激烈的比賽。」賽事有配速員是常見事情，北京半馬今屆也安排了49名「官方兔子」，以助選手控制節奏和體能分配，但配速員有特別標記和號碼區分。不過，從畫面所見涉事的3名非洲選手並沒有配速員特別標記。另外過往也有選手自行安排「私兔」。