北京同仁堂「仁丹」被指水銀超歐盟標準近10萬倍

北京同仁堂旗下非處方中成藥「仁丹」的汞(俗稱「水銀」)含量遭到內地網民質疑。近日，普科博主「老爸讲科学」指其讀者反映服用北京同仁堂的仁丹後汞中毒入院，該讀者在德國進行檢測發現，該「仁丹」汞含量超過歐盟標準近10萬倍。北京同仁堂科技發展股份有限公司客戶服務中心的接線人員指，仁丹產品均經過嚴格檢驗和GMP認證，按照規範標準進行生產。
根據「老爸讲科学(老爸講科學)」上載讀者的檢測資料顯示，該批次仁丹中，汞含量竟高達9729.985mg/kg。根據歐盟的法規，含有汞的藥物在歐洲是被嚴令禁止的(在美國和加拿大同樣如此)，即便在膳食添加劑中，所允許的最大汞含量也不能超過0.1mg/kg。事後，「老爸講科學」的帖文懷疑遭刪除，「老爸講科學」表示：「删我帖，封我號都没用，我會爆料給媒體」、「基於這個事件，擺事實，列數據，講道理，只希望在科學上把問題分析清楚。但為甚麼卻要擔心被刪帖、禁言，甚至封號？」
北京同仁堂接線人員：仁丹產品均經過嚴格檢驗
《澎湃新聞》報道，有科普博主稱，有讀者反映服用北京同仁堂的仁丹後汞中毒。報道指，仁丹功效主要為清暑開竅，由朱砂等13味藥材制成。其中朱砂含汞。中華藥典中寫明，朱砂有毒，不宜大量服用，也不宜少量久服，孕婦及肝腎功能不全禁用。不過，北京同仁堂仁丹說明書中，並未特別提醒朱砂有毒。北京同仁堂科技發展股份有限公司客戶服務中心的接線人員稱，目前尚未關注到網上反饋的汞中毒情況，其稱每個批次的仁丹產品均經過嚴格檢驗和GMP認證，按照規範標準進行生產。對於該產品是否可長期服用，同仁堂大藥房旗艦店的京東客服回覆稱，中成藥需要藥物沈澱積累，重在調理，起效相對緩慢，建議先用上1個月，看看效果，但無需長期服用，沒有癥狀就可以停用。同仁堂拼多多大藥房旗艦店客服稱，對癥可以長期服用，待癥狀緩解後停藥即可。