北京同仁堂「仁丹」被指水銀超歐盟標準近10萬倍

北京同仁堂旗下非處方中成藥「仁丹」的汞(俗稱「水銀」)含量遭到內地網民質疑。近日，普科博主「老爸讲科学」指其讀者反映服用北京同仁堂的仁丹後汞中毒入院，該讀者在德國進行檢測發現，該「仁丹」汞含量超過歐盟標準近10萬倍。北京同仁堂科技發展股份有限公司客戶服務中心的接線人員指，仁丹產品均經過嚴格檢驗和GMP認證，按照規範標準進行生產。

根據「老爸讲科学(老爸講科學)」上載讀者的檢測資料顯示，該批次仁丹中，汞含量竟高達9729.985mg/kg。根據歐盟的法規，含有汞的藥物在歐洲是被嚴令禁止的(在美國和加拿大同樣如此)，即便在膳食添加劑中，所允許的最大汞含量也不能超過0.1mg/kg。事後，「老爸講科學」的帖文懷疑遭刪除，「老爸講科學」表示：「删我帖，封我號都没用，我會爆料給媒體」、「基於這個事件，擺事實，列數據，講道理，只希望在科學上把問題分析清楚。但為甚麼卻要擔心被刪帖、禁言，甚至封號？」