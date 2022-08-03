北京嚴厲譴責佩洛西訪台 解放軍圍台島實彈演習

美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸強烈反對及警告，昨晚10時44分乘專機抵達台北松山機場，據報今早與台灣的蔡英文總統會面。解放軍蘇35戰機在佩洛西專機飛入台灣空域後，穿越台灣海峽；台灣16架經國號戰機及幻影2000戰機升空警戒。這是中美關係正常化後，美國最高層官員訪台，繃緊的中美關係和台海局勢，勢將隨著佩洛西訪台而進一步惡化。解放軍昨深夜宣布，明日中午12時至下周日中午12時，在台島周邊海空域作實彈軍演。
解放軍對於佩洛西訪台「嚴陣以待」，連日在南海、渤海、福建及東海進行實戰訓練及實彈射擊，又派戰機飛近海峽中線，兩艘航母「遼寧號」及「山東號」據報亦已出港。網上還瘋傳多張解放軍兩棲裝甲車車隊昨日現身福建廈門鬧市、貨櫃碼頭甚至沙灘的照片，未知真偽，惟廈門航空昨早突然調整航班，輿論猜測與軍事行動有關。
東部戰區昨晚起台東海域試射導彈
東部戰區更在昨晚表示，已開始在台島北部、西南、東南海空域進行聯合演訓，並在台海進行遠程火力實彈射擊、在台灣東部海域試射導彈。台灣軍方則自昨早8時起至明日12時進入「強化戰備整備指導期間」，稱會因應解放軍威脅調整時程，戰備等級維持承平時期的「經常戰備時期」。
外交部：已向美方提嚴正交涉及強烈抗議
作為美國政府「第三號人物」，佩洛西訪台極為敏感，北京多次警告會採取堅決應對和有力反制措施，強調「解放軍絕不會坐視不管」，東部戰區更宣言「嚴陣以待，聽令而戰，埋葬一切來犯之敵」。國務委員兼外長王毅昨炮轟，美方在台灣問題上背信棄義，「公然在台灣問題上玩火，與14億中國人為敵，絕不會有好下場」。外交部昨深夜發聲明，就佩洛西訪台表示堅決反對、嚴厲譴責，並稱已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。外交部批評，佩洛西訪台嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報規定，嚴重衝擊中美關係政治基礎，嚴重侵犯中國主權和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號，「她以任何形式任何理由赴台活動，都是升級美台官方交往的重大政治挑釁，中方絕不接受，中國人民絕不答應」。
大陸前晚開始反制，海關總署將台灣逾180家食品公司逾3,000項產品列為「暫停進口」，涉及品牌包括不少港人熟悉的維格餅家、郭元益、維力、味全、統一、乖乖、義美及馬玉山等，不少受影響公司坦言被打個措手不及。陸委會昨表示，大陸以涉事食品公司缺少資料無法完成註冊為由，暫停產品輸入，相關機構會持續評估情況，提供必要協助。另外，新浪台灣網站及新浪微博台灣站周一突然無法進入，經營新浪台灣的美商華淵資訊股份有限公司台灣分公司確認，因「營運策略考量」，周一起停止網站運作。
台灣東面水域美軍部署4戰艦
美國方面，官員透露國防部24小時監察區內情況，以保佩洛西安全；美軍4艘戰艦，包括航空母艦「列根號」也部署在台灣附近。美國官員稱，有關戰艦是正常及定期部署，以便應對任何可能發生的事，又指兩棲攻擊母艦「的黎波里號」 也在區內。另外，日本傳媒指，美軍8架F15戰機及5架空中加油機昨晚7時陸續從沖繩基地起飛，還有一架電子偵察機飛往東海。
美國國務卿布林肯較早時表示，訪台是佩洛西的個人決定，若北京企圖藉其訪台製造危機或令局勢升級，「責任全在北京」。白宮國家安全委員會發言人柯比周一稱，美國無意加深與中方的緊張關係，重申是否訪台最終由佩洛西決定，又指過去多年來美國國會議員也定期到訪台灣。