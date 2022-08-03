北京嚴厲譴責佩洛西訪台 解放軍圍台島實彈演習

美國眾議院議長佩洛西不顧中國大陸強烈反對及警告，昨晚10時44分乘專機抵達台北松山機場，據報今早與台灣的蔡英文總統會面。解放軍蘇35戰機在佩洛西專機飛入台灣空域後，穿越台灣海峽；台灣16架經國號戰機及幻影2000戰機升空警戒。這是中美關係正常化後，美國最高層官員訪台，繃緊的中美關係和台海局勢，勢將隨著佩洛西訪台而進一步惡化。解放軍昨深夜宣布，明日中午12時至下周日中午12時，在台島周邊海空域作實彈軍演。

解放軍對於佩洛西訪台「嚴陣以待」，連日在南海、渤海、福建及東海進行實戰訓練及實彈射擊，又派戰機飛近海峽中線，兩艘航母「遼寧號」及「山東號」據報亦已出港。網上還瘋傳多張解放軍兩棲裝甲車車隊昨日現身福建廈門鬧市、貨櫃碼頭甚至沙灘的照片，未知真偽，惟廈門航空昨早突然調整航班，輿論猜測與軍事行動有關。

東部戰區昨晚起台東海域試射導彈

東部戰區更在昨晚表示，已開始在台島北部、西南、東南海空域進行聯合演訓，並在台海進行遠程火力實彈射擊、在台灣東部海域試射導彈。台灣軍方則自昨早8時起至明日12時進入「強化戰備整備指導期間」，稱會因應解放軍威脅調整時程，戰備等級維持承平時期的「經常戰備時期」。

