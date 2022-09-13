北京地鐵全線壞閘機 改人手檢查健康碼 上班族塞爆各車站

內地中秋節假期結束後上班第一天，北京地鐵就全線車站閘機故障，無法查驗健康碼，要由工作人員逐個檢查，導致各個車站都逼滿上班人潮。不少北京民眾在社交媒體抱怨連累上班遲到，北京地鐵方面則表示可開具「地鐵延誤說明」。還有網民揶揄，「防疫引起的聚集算不算違反防疫政策」。

健康碼與乘車碼或交通卡連結

為加強防疫，乘搭北京地鐵須持72小時內核酸檢測陰性證明，而相關電子證明(健康碼)與App乘車碼或「一卡通」連結，入閘時只要掃乘車碼或一卡通，系統就會同一時間檢查到健康碼；若健康碼不符合規定，就無法入閘。

北京地鐵微博今早8時40分發文，指「目前全線車站閘機無法查驗健康碼信息」，故以人工核驗方式引導乘客入站，而故障正逐步修復。有北京網民質疑，「應該是健康寶(系統)的問題吧，閘機都運行多少年了一直都沒問題」。

北京網民：出站時不用補票

還有北京網民提到，入閘時沒有付車費，「工作人員說出站補票，估計補票又得排一堆人」，但最終出閘時「工作人員說不用補」。其他北京網民亦附和稱，「剛我出站本來在排隊補票，前面一個大姐發脾氣了，說等了十來分鐘要遲到了，有個大哥也在附和，工作人員就全給刷過去了，沒要補票」、「我沒刷卡就進來了，沒掏錢」、「不慌，我沒刷也出來了」。