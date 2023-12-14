北京地鐵昌平線兩節車廂斷開 三十多人受傷 目擊者：有人腿折 (持續更新)

更新(21:42:00) 《北京青年報》稱，北京地鐵車廂脫離導致三十多人受傷，無人員死亡，傷患正陸續送往醫院治療，現場正在積極處置。事故原因正在調查中。報道指，地鐵昌平線西二旗站-生命科學園站上行區段一列車車廂脫離，迫停區間。事故發生後，應急、消防、衛健、交通等救援力量立即回應，到達現場，迅速開展救援。另有目擊者稱，有一個女孩腿被壓拆。有網民稱，不敢再企在兩節車廂中間位置。 ________________________________________ 北京地鐵昌平線發生事故 列車斷開 有乘客受傷 多人等待疏散

今日(14日)晚上，網上流傳多段影片，顯示北京地鐵昌平線一列車，在行駛期間突然斷開兩截，有乘客受輕傷，不少人正等待疏散。 「北京地鐵」最初透過微博表示，地鐵昌平線西二旗至生命科學園區段上行(開往昌平西山口方向)接觸軌無電，部分列車臨時停車，部分列車延誤。及後再發布消息：「昌平線因車輛故障，兩節車廂發生分離情況，現場正在組織疏散救援工作。目前，消防救援、120急救中心已到達現場，共同開展救援及救治工作。」