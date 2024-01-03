北京地鐵男子吐口水挑釁「老外」 被上勾拳暴打推出車廂(有片)

內地社交平台近日流傳一段影片，一名外籍男子在北京坐地鐵時，無故被一名中年男子騷擾挑釁，還被連吐3次口水，結果外籍男忍無可忍下起身使出「上勾拳」暴打該男子，更將其推出車廂，影片在微博瘋傳引發熱議，眾多網民支持「老外」，稱中年男「活該被揍」。
狂罵「傻x」、「son of bixxh」
內媒報道，這名戴黑色面罩的外籍男當時坐在北京地鐵4號線車廂座位上安靜看書。此時一名疑似有酒氣的中年男子莫名靠近頻繁挑釁，不但狂罵「傻x」、「son of bixxh！」等髒話，還3度朝外籍男吐口水。外籍男一再警告，但中年男還叫囂要對方來戰，並朝外籍男出手揮掌。
外籍男閃過這掌後，立即起身連續朝中年男頭臉揮拳，原本氣焰囂張的中年男立即龜縮不敢還手，急忙伸手求饒。兩人的衝突嚇到其他乘客，外籍男還不忘向乘客們致歉。地鐵到站後，外籍男把他推出車廂，及後坐回座位。
內地網民為「老外」叫好：連續上勾拳漂亮
這段影片在網上廣傳，不少內地網民直呼叫好：「被揍男人活該，純粹腦子壞掉了」，「潑皮一個，活該被揍」、「揍得輕了」、「感覺挺解氣」、「連續上勾拳漂亮」、「這次我站歪果仁（外國人）」。
网传视频，近日，一个老外坐在北京地铁上看书，这时，一个中国男子走近他，用国粹打招呼，还朝他吐了三口唾沫，并且邀请他打一架。于是发生了接下来的这一幕： pic.twitter.com/U1PrGMrUOH— Jacobson🌎🌸贴贴BOT (@jakobsonradical) January 2, 2024