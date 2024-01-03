北京地鐵男子吐口水挑釁「老外」 被上勾拳暴打推出車廂(有片)

內地社交平台近日流傳一段影片，一名外籍男子在北京坐地鐵時，無故被一名中年男子騷擾挑釁，還被連吐3次口水，結果外籍男忍無可忍下起身使出「上勾拳」暴打該男子，更將其推出車廂

內地社交平台近日流傳一段影片，一名外籍男子在北京坐地鐵時，無故被一名中年男子騷擾挑釁，還被連吐3次口水，結果外籍男忍無可忍下起身使出「上勾拳」暴打該男子，更將其推出車廂，影片在微博瘋傳引發熱議，眾多網民支持「老外」，稱中年男「活該被揍」。

狂罵「傻x」、「son of bixxh」

內媒報道，這名戴黑色面罩的外籍男當時坐在北京地鐵4號線車廂座位上安靜看書。此時一名疑似有酒氣的中年男子莫名靠近頻繁挑釁，不但狂罵「傻x」、「son of bixxh！」等髒話，還3度朝外籍男吐口水。外籍男一再警告，但中年男還叫囂要對方來戰，並朝外籍男出手揮掌。