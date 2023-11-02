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中國
2023-11-02 17:14:34

北京垃圾站「回收KPI」為達標 新鮮白菜搗碎當廚餘棄置(有片)

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北京垃圾站「回收KPI」為達標 新鮮白菜搗碎當廚餘棄置

北京垃圾站「回收KPI」為達標 新鮮白菜搗碎當廚餘棄置

內地近年大力推行垃圾回收，以減少製造生活垃圾和浪費糧食。不過近日社交平台流傳影片，北京海淀區垃圾分類站有清潔工人為達到關鍵績效指標(KPI)，竟將大批新鮮大白菜搗碎當廚餘棄置，行為嚴重浪費食物。當地部門調查後，發現有人為達成當月廚餘垃圾分揀任務，將食堂白菜當作廚餘處理，會對涉事公司嚴肅整改。

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要求涉事清潔公司整改 杜絕再發生

有網民指北京海淀區中關村街道有垃圾分類站，疑因廚餘量未達回收指標，清潔工人將未拆包裝的大批大白菜，於垃圾站地上搗碎，即場當廚餘丟掉，網民質疑「這就是海淀垃圾分類嗎」。

事件引起熱議後，海淀區相關部門以及中關村街道等展開調查，並於昨日（111日）發出通報，指經查垃圾分類桶站位於科煦社區保福寺平房區，由北京綠鑫城市環境管理公司負責管理，涉事者為該公司員工陳某。公司主要職責是保證桶站周圍乾淨整潔和督促居民正確投放廚餘垃圾。因月底尚未完成當月廚餘垃圾分揀任務，遂將公司內部食堂的白菜充當廚餘垃圾進行處理。

街道立即約談涉事公司，責成其進行自查整改，並對相關責任人嚴肅處理；對轄區內所有社區開展排查，堅決杜絕此類事件再發生。

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