北京大媽駕車阻路稱有「外交豁免權」 亞太空間合作組織秘書長余琦拍片致歉(有片)

「懂甚麼叫使館車嗎？懂甚麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」有北京網民發影片稱，周日(16日)早上開車出門遇到社區外有一輛掛有使館車牌的大眾轎車停在道路中間致堵車，車上一名中國面孔大媽在交涉過程中態度囂張，及後被網民起底其身份是亞太空間合作組織秘書長余琦，在輿論指責下，余琦今日（19日）拍影片為其不當行為公開致歉。

輿論指責 拍片公開致歉 余琦表示：「大家好，我是余琦，現任亞太空間合作組織秘書長，這幾天我陷入了深深的自責，內心充滿愧疚和歉意。由於我在16日不當的言行，造成了極其負面的社會影響，廣大網友對我進行了誠懇的批評。經過認真反思，我向大家做出深刻檢討，致以最深刻的歉意。」並表示意識到自己的行為對其所在的國際組織造成不良影響，深感歉意，接受相關部門的處理。

在影片中，一輛掛黑色帶有「使」字樣式車牌的大眾汽車，停在雙程行車路的右邊行車路上，阻礙道路通行，一位司機上前交涉。使館車輛上的大媽態度惡劣並毫無離開讓行之意，更叫囂，「懂甚麼叫使館車嗎？」「懂甚麼叫外交豁免權嗎？滾蛋！」。隨後該大媽還惡人先告狀，似以「外交人員」有地位身份口吻報警。現場市民也不甘示弱，通知交警執法。 影片引發網絡熱議，有網民起底涉事大媽，發現其為「亞太空間合作組織」的秘書長余琦。公開資料顯示，余琦還曾擔任國家國防科工局系統工程一司副司長、國家航天局系統工程司副司長、國家航天局國際合作司副司長。