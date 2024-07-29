北京奧運背囊被外媒讚「史上最強」 網民求同款廠家起死回生

巴黎奧運開幕後，內媒記者於巴黎街頭發現一名西班牙記者身背2008年北京奧運背囊出行，他受訪時大讚這個雖然「高齡」卻依然完好無損的背囊，從2008年開始用，「已經用了16年了」：「北京奧運背囊史上最強！」

巴黎奧運開幕後，內媒記者於巴黎街頭發現一名西班牙記者身背2008年北京奧運背囊出行，他受訪時大讚這個雖然「高齡」卻依然完好無損的背囊，從2008年開始用，「已經用了16年了」：「北京奧運背囊史上最強！」

有不少內地網民留意到有關訪問，紛紛追捧該背囊，冀向位於福州的生產廠「祥興箱包」要求購買同款，商家得知後「緊急」開直播帶貨，在線人數最高時有近萬人，兩天銷售額逾500萬元人民幣。 職員表示，「半夜的時候發現北京奧運背囊火了，26日上午很倉促地就直播了，目前（銷售額）應該是破百萬了。」

「祥興箱包」直播間的主播感謝網民的關注與支持，表示工人正連日加班生產，「縫紉機踩到冒煙再冒煙，也要生產出來給大家」。廠家之前也發佈影片表示，企業原已面臨倒閉，由於這次事件受到關注，工廠如今又再重新繁忙起來。生產負責人興奮地說：「這款2008年奧運背囊憑藉過硬質量，在多年後的今天依然被大家背在身上。這對我們來說，無疑是巨大的驚喜和鼓舞。」

內媒亦發現，北京奧運的這款背囊不僅時隔16年再度出現巴黎，此前亦有記者在多個賽事現場使用，如2012年倫敦奧運、2016年里約奧運、2021年東京奧運、2022年卡塔爾世界盃、2022年北京冬奧等。