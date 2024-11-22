北京女取去男友部分骨灰遭伯母入稟索償　法院作出裁決(有片)

對於有親人或摯愛離世，人們都想將故人的東西留在身邊，隨著時代改變，頭髮或骨灰也可能留作紀念或懷念。內地北京早前一名女子，在男友離世後，因為取去他的部分骨灰，被男友母親告上法庭，裁決結果近日出爐。

綜合《九派新聞》等內地媒體報道，北京市門頭溝區人民法院審結一宗人格權糾紛案件。2024年初，姓趙婦人的兒子因故逝世，因自身年事已高，委托侄孫張先生打理喪事，當遺體火化時只有張先生等親屬，趙婦未有親自到場。死者前女友李女士經張先生同意，取走男友部分骨灰作為懷念追思。幾天後，趙婦從親屬口中得知此事，頓感難以接受，前往李女士家中索要骨灰不果，因此事令身體不適，多次就醫，決定入稟法院，要求李女士賠償其精神損害撫慰金5萬元人民幣。李女士表示，取走骨灰時已徵得在場親屬同意，但考慮趙婦與逝者的情感關係，同意歸還骨灰，但拒絕支付賠償。法院經審理認為，李女士歸還骨灰後並未產生無法進行祭奠的後果，其行為並不符合侵犯他人一般人格權的條件，最終駁回趙婦的訴訟請求。