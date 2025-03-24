北京富翁收藏過百萬元古董　數千件中僅1件真貨價值$10有找

內地北京一名老翁過世後留下數千件古玩藏品，其女兒近日心血來潮找人來鑑定，不料結果出來讓她超傻眼，父親豪擲上百萬人民幣買到多為贗品，僅1件是真貨，但價值不到10元人民幣。

老翁耗費50年時間與上百萬元 收藏古玩

據《北京晚報》報道，李女士的父親一生熱愛古玩收藏，耗費50年時間與上百萬元人民幣積蓄，留下满屋子的古玩遺物。近日，李女士邀請文物藝術品鑑定專家李斌到家中鑑定，專家僅粗略一看便表示，「這些東西粗粗一看，都不對」，果然數千藏品中，僅有一件元豐通寶錢幣是真品，但其市場價值不超過10元人民幣。

李女士回憶，父親因家人反對，常偷偷將藏品帶回家，並借錢購買更多古玩，如今得知結果，她既心疼父親畢生的努力，也對收藏市場的真假問題感到無奈。專家指出，李女士父親收藏的瓷器、玉石、青銅器和書畫等藏品，大多為贗品，甚至有些「玉雕」實為樹脂製品。