北京房東憂物業變兇宅貶值　限末期癌租客7日內搬走(有片)

「道德」與「利益」之間是一個覆雜的關系，界線人盡不同。北京一對夫妻近日向媒體投訴，因為妻子被房東發現患有末期癌症，竟然單方面解除租約並強制收房，限7日內必須搬離。房東卻表示，租戶在簽訂合同時對病情有所隱瞞，如罹癌者在其所租售的房屋內去世，該房屋會被認定為兇宅，從而導致貶值。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，租客王小姐患有末期癌症，為方便治療，今年8月與丈夫在北京石景山區老山附近短租了一間房，租期至11月11日。房東張先生以每月5500元出租，條件是要求租戶配合看房。租房時，雙方約定好甲方低價出租房屋的前提，是乙方配合甲方售房，乙方如違反此約定可作為解除合同的情形之一，被寫入了租賃合同。惟王小姐租房後被房東發現其患有晚期癌癥，被房東宣布單方面解除合同強制收房，7日內必須搬離，遂向媒體投訴求助。