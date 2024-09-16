北京房東憂物業變兇宅貶值　限末期癌租客7日內搬走(有片)

「道德」與「利益」之間是一個覆雜的關系，界線人盡不同。北京一對夫妻近日向媒體投訴，因為妻子被房東發現患有末期癌症，竟然單方面解除租約並強制收房，限7日內必須搬離。房東卻表示，租戶在簽訂合同時對病情有所隱瞞，如罹癌者在其所租售的房屋內去世，該房屋會被認定為兇宅，從而導致貶值。
綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，租客王小姐患有末期癌症，為方便治療，今年8月與丈夫在北京石景山區老山附近短租了一間房，租期至11月11日。房東張先生以每月5500元出租，條件是要求租戶配合看房。租房時，雙方約定好甲方低價出租房屋的前提，是乙方配合甲方售房，乙方如違反此約定可作為解除合同的情形之一，被寫入了租賃合同。惟王小姐租房後被房東發現其患有晚期癌癥，被房東宣布單方面解除合同強制收房，7日內必須搬離，遂向媒體投訴求助。
網民對房東做法反應兩極 有人理解有人批不近人情
房東張先生則就事件回應指，租戶在簽訂合同時對病情有所隱瞞，如癌癥患者在其所租售的房屋內去世，該房屋會被認定為「兇宅」，從而導致市場價值貶損。他又認為可以單方面解除合同，是因租戶表示「有權拒絕一切上門看房的行為」，觸發合同約定的違約條例。報道引述律師表示，倘合同中沒有對租客身體狀況進行特別約定，以「隱瞞病情」為由解除合同要承擔違約責任。
事件曝光後，網民反應兩極引起討論，有人認為房東做法不近人情：「地球大陸有哪塊土地沒有死過任何生命？」、「怕房子變成兇宅，不怕自己變成殺人犯嗎」、「如果是我是這個房東，我做不出來這麽絕，可能還會適當給予幫助」，但有不少人表示理解房東做法：「誰都不願意外人死在自己的房子裡，這是情理之事」、「人之常情，誰也別給誰上綱上線。」亦有人指出：「兇宅是指非正常死亡，比如說發生了兇殺，自殺等，生老病死不算的」、「賠償到位就行了」、「主要還是看合同條款，這種情況肯定影響房子的出售」。