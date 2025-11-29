北京故宮「乾隆花園」首度對外開放　古代造園巔峰之作

故宮最神秘的「乾隆花園」 百年來首現真容

在紫禁城內，有一座隱藏了百年的寧壽宮花園，它是乾隆皇帝晚年生活構建的理想居所，近一個世紀以來，始終蒙着神秘面紗。 適逢故宮博物院建院100周年，這座被譽為18世紀中國皇家建築典範的「乾隆花園」，終於首次對外開放。一起推開歷史大門，探尋一代帝王的極緻審美。 文章出處：「當代中國」網站 乾隆的頤養之所 寧壽宮花園四進院落 各具特色 寧壽宮花園，坐落於紫禁城寧壽宮區（今故宮博物院珍寶館）西北隅，修建於1772至1776年間，由乾隆皇帝親自設計及下令營建，作為他歸政後的頤養之所，故又稱「乾隆花園」。 尤愛江南雅韻的乾隆，將江南工匠請到寧壽宮中，精心構築起27座亭台樓閣，貫穿於四進院落中，每一院的布局都各具特色。