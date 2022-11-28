北京日添4千病人 內地疫染個案直逼4萬大關

內地疫情未見緩和，個案更直逼4萬宗，新增39,506個本土感染，廣東仍每日增約9000宗，但西南的重慶已急升至8,861宗，首都北京更突破4,000宗水平。北京疫控官員指，首都的病例快速增加，尚無緩解趨勢，形勢嚴峻。

北京的確診個案繼續上升，新錄得的4,307本地患者，當中806人是社會面的篩查人員，較前一天多近一倍。當局指首都的病例快速增加，尚無緩解趨勢，形勢嚴峻。對於內地有傳因封控地點有火警至被民眾無法逃生，防疫官員強調已嚴禁以硬質圍板封堵消防通道、住宅單位或小區大門，並稱臨時管控原則上不超過24小時，強調市面生活用品及糧食較平常多3至5倍存貨，確保民眾生活穩定。