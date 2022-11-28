北京日添4千病人 內地疫染個案直逼4萬大關

內地疫情未見緩和，個案更直逼4萬宗，新增39,506個本土感染，廣東仍每日增約9000宗，但西南的重慶已急升至8,861宗，首都北京更突破4,000宗水平。北京疫控官員指，首都的病例快速增加，尚無緩解趨勢，形勢嚴峻。
北京的確診個案繼續上升，新錄得的4,307本地患者，當中806人是社會面的篩查人員，較前一天多近一倍。當局指首都的病例快速增加，尚無緩解趨勢，形勢嚴峻。對於內地有傳因封控地點有火警至被民眾無法逃生，防疫官員強調已嚴禁以硬質圍板封堵消防通道、住宅單位或小區大門，並稱臨時管控原則上不超過24小時，強調市面生活用品及糧食較平常多3至5倍存貨，確保民眾生活穩定。
廣深禁抵境3天人士堂食
至於近期疫情一直高企的廣東，前日新增9,091宗本新冠病例，其中廣州屬全省最高的8,443宗，廣州嚴令所有從外地返抵人士，3天內要「三天三檢」，期間不能在市內任何食肆堂食，也不可到商場、超市、街市、髮型屋、足浴店、健身室、密室劇本殺等處所；深圳雖只增24個本地感染，但仍下令市內10區食肆及密閉場所只可容納上限五成顧客，食肆不准抵深圳3天內人士堂食，各住宅小區、農貿市場、商場、超市和寫字樓等，須設24小時關卡，為進出人士量體溫、查驗24小時核酸證明和掃場所碼。
在台灣，前日錄13,276宗本地感染病例，多25人死亡；感染最多個案依次為新北市、台中市及高雄市，桃園市、台北市及台南市均有逾千宗個案。官員表示，今日將討論擬周四起放寬戶外口罩令。