北京暖氣管線洩漏致暖氣吹凍風　大批巿民被凍醒

寒冬來臨，內地不少民眾都已經開啟暖氣設備禦寒，不過22日清晨，北京很多民眾反映家中的暖氣「涼了」，經過調查，發現是東城區協和醫院門口附近的管線洩漏，造成供暖出現問題。
12月22日清晨6點20分，北京的氣溫來到了-13℃，不少民眾雖然開了暖氣，卻還是被冷醒，才發現家裡的暖氣設備沒有壞，但吹出來的氣都是涼的。微博上不斷有東單區民眾反應此狀況，就連住在西單區的居民，也同樣稱家中暖氣無法正常運作。
北京市城市管理委員會官方微博，在同日早上9點發布消息，指北京熱力發現東部市政熱網補水量大。 經調查，洩漏位置位於東城區協和醫院門口附近， 搶修人員已到達現場，正在關閉閥門，此段管線無居民用戶，搶修期間不影響居民供暖，施工人員爭取在受影響的公建用戶營業前恢復供熱。
搶修工程致道路無法通行
北京交通警察也發文，稱東單北大街東單路口至金魚胡同西口南北雙向有臨時搶修施工，暫時無法通行，建議民眾改道而行。從現場畫面可以看到，路面不斷冒出濃煙，現場變成霧茫茫一片，大批警消人員出動疏散人和車，工程單位也在進行搶修。
經過幾個小時的搶修後，北京市府管理委微信公號宣布，供熱線洩漏搶修工作已完成，交通已恢復，期間未影響周邊用戶暖氣，因為近期天氣持續低溫，供熱系統不斷增加供熱保障力度，管線連續高溫高壓運行，才造成洩漏情況增，各供熱單位將加強監測維護，緊急搶修，全力以赴保障城市安全平穩供熱。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章