北京暖氣管線洩漏致暖氣吹凍風　大批巿民被凍醒

寒冬來臨，內地不少民眾都已經開啟暖氣設備禦寒，不過22日清晨，北京很多民眾反映家中的暖氣「涼了」，經過調查，發現是東城區協和醫院門口附近的管線洩漏，造成供暖出現問題。

12月22日清晨6點20分，北京的氣溫來到了-13℃，不少民眾雖然開了暖氣，卻還是被冷醒，才發現家裡的暖氣設備沒有壞，但吹出來的氣都是涼的。微博上不斷有東單區民眾反應此狀況，就連住在西單區的居民，也同樣稱家中暖氣無法正常運作。

北京市城市管理委員會官方微博，在同日早上9點發布消息，指北京熱力發現東部市政熱網補水量大。 經調查，洩漏位置位於東城區協和醫院門口附近， 搶修人員已到達現場，正在關閉閥門，此段管線無居民用戶，搶修期間不影響居民供暖，施工人員爭取在受影響的公建用戶營業前恢復供熱。