北京暴雨｜增至11死27人失聯　房價萬元頂奢酒店遭沖毀(多圖)

受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，北京自上月29日起連日暴雨成災，據內地媒體報道，截至今早(1日)6時，死亡人數增至11人，27人失聯，其中4人因救災失聯。部分地區出現山洪暴發，其中一晚房價數千至上萬元人民幣的「頂奢酒店」北京悉曇酒店在暴雨中被洪水沖毀，有住客在網上發帖求救，表示自己的車不知是被淹還是被沖走，目前酒店沒電沒熱水。中國國家主席習近平對汛救災工作作出重要指示，要求全力搜救失蹤和被困者。

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北京暴雨｜住客網上求救： 酒店沒電沒水想回家

據內地社交平台流傳的多張圖片顯示，疑被洪水沖毀的北京悉曇酒店設施一片狼藉，樹木、雜物及淤泥佈滿一地，室外多處造景亦遭損毁，橋上有多片的碎石塊，露天無邊泳池變得泥濘不堪等。據了解，悉曇酒店是依古村而建，耗時8年，斥資8億而成，其佔地面積1.3萬㎡，擁有38間客房和17個庭。對於北京悉曇酒店被洪水沖毀，有內地網民表示：「今次真是打水漂」。

昨晚，一位北京悉昙酒店住客在社交平台發帖求救，表示由於北京大暴雨，路已被山洪沖垮，車子不知道是被淹還是被沖走，酒店沒信號、沒電、沒熱水，想回家。