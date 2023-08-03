北京暴雨｜河北涿州水深6米接近紅綠燈　庫克：Apple將捐贈支持當地救災

受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，內地京津冀地區近日暴雨成災，當中河北涿州是重災區，為分洩洪水，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區，有專家預計蓄滯洪區退水還需要一段時間。目前河北涿州積水區道路被淹，水深最高達6米，接近紅綠燈高度，各地救援隊用船隻不斷往返，轉移受災群眾。

「可以說用水漫涿州來形容」 退水需一個月

河北省應急管理廳消息，指當地已陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東澱等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方米，至今河北共轉移民眾接近123萬人，其中蓄滯洪區轉移接近86萬人。截至昨早8時，河北今次暴雨持續近144個小時，全省平均降雨量146.2毫米，降雨折合水量275億立方米，相當於河北全省大中型水庫總庫容的2倍多。河北暴雨至今最少造成9人死亡，6人失蹤。

河北省水利廳副廳長李娜表示，今次涿州降雨量非常大，多股水在涿州匯入，極大影響當地防洪，「可以說用水漫涿州來形容」，預測後期還有3億到4億立方米的水要過境涿州。現時降雨已經停止，整個河道的水位在持續回落，但衰減需要有一定時間，視乎地勢高低，快的估計一星期有可能就會退去，慢的可能會達到一個月左右。