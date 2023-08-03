北京暴雨｜網傳河北涿州水浸因「保護北京」？胡錫進駁斥：反常識說法

記者陳怡伶／綜合報導 受到杜蘇芮颱風外圍環流影響，中國河北、北京、天津等地區連日降下暴雨，導致多地洪災氾濫，數十萬民眾被迫疏散。河北涿州更變為一片汪洋，有涿州居民指責，北京在洩洪前，並未提前通知涿州居民，導致居民來不及撤離。網上更流傳當局為保護北京，才讓房山區水庫洩洪至毗鄰涿州的說法。《環球時報》前總編胡錫進撰文指出，這是「反常識說法」。 ▼ 北京暴雨｜河北涿州災情 ▼

北京暴雨｜胡錫進︰勿輕信流言 胡錫進在微博發文表示，網上流傳一個反常識的說法，河北涿州被淹，原因是「為保北京向涿州分洪」，這種說法流傳對抗洪的團結是一種損害，因此他呼籲大家不要相信傳言。胡錫進指涿州地處北拒馬河的下游，北京市的房山區處在該河的上游，眾所周知，分洪都是上游為保下游採取的措施，處在下游的涿州不可能為保上游的而分洪，所以說「涿州為北京分洪自我犧牲」是沒有根據。胡錫進說，有人可能會認為，那麼把「分洪」這個詞改成「洩洪」好了，「北京房山區洩洪而淹了涿州」總是成立的吧？這樣說同樣也是錯誤。

北京暴雨｜胡錫進︰勿輕信流言 胡錫進表示從未聽說拒馬河上有大型水庫，有的話也會是規模很小的，房山是暴雨受災最嚴重的地區之一，河流、窪地、小型水庫和水塘全都被洪水蓄得滿滿的，北京市前些年修的防洪水利工程蓄洪達飽和，永定河上1998年建成的滯洪水庫這次也派上了蓄洪的用場，發揮了作用。 胡錫進進一步指出，這2天蓄洪達飽和，實際開閘放水的是流經北京、天津等的永定河，但下游的固安縣並沒有傳出重大災情，且涿州的大部分轄區並不在永定河的下游。他認為，涿州的抗洪能力弱於北京市是事實，因此涿州需要更多的增援，相信救援物資會以最快速度到位。