北京暴雨｜41歲救援隊女成員留守大橋遇洪水 失蹤2日遺體終尋獲

京津冀連日暴雨，在北京和河北合共造成20人死亡，多處出現災情。北京藍天救援隊今日確認，周一（7月31日）在救災行動中失聯的房山藍天救援隊女隊員王宏春，其遺體已於昨日（8月1日）下午被找到。

王宏春失蹤兩日後遺體被尋獲

報道指，周日（7月30日）晚上8時許，房山藍天救援隊接到竇店鎮白草窪村一女子求助稱，家裡積水深約2米，自己帶著一個不滿3歲的孩子。救援隊立即組織包括王宏春在內的隊員前往救援，因途中積水太深無法通行，所有隊員回撤。當晚10時左右，王宏春隨隊配合琉璃河鎮政府進行人員安置保障服務。



周一凌晨3時左右，王宏春再次隨隊到白草窪村進行人員轉運工作，4時多到達班各莊大橋時，發現大橋地基損壞嚴重，通行存在很大安全隱患。王宏春和其他5名隊員留守大橋，攔截勸導人員車輛。當日早上9時左右，班各莊大橋下的河道突山洪暴發，王宏春等6名隊員被洪水圍困，各人和兩名路政工作人員棄車跳上橡皮艇逃生。惟橡皮艇翻船，船上人員被急流衝走。王宏春及另一名隊員失蹤。直到8月1日下午，王宏春在河道下游約30公里處被發現，法醫現場確認已無生命體徵。