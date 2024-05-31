北京暴風突襲央視大樓　15名洗窗工高空劇晃極嚇人（有片）

擔任洗窗工不只得細心，這心臟還得比一般人還要強大！

北京30日下午出現驚險一幕，在知名的央視大樓外頭，有民眾拍到約有15名垂吊在高空的洗窗工，突然被強風吹得狂盪鞦韆，危險景象讓許多人捏把冷汗。

抓繩索等待強風過去

據《北京日報》報道，網上最近流傳一段影片，指出30日北京本來是好天氣，下午3點左右卻突然颳起狂風驟雨，原本吊掛在央視大樓外約15名洗窗工，完全來不及，連人帶繩在高空中不斷瘋狂擺盪，傾斜角度讓人看了幾乎腳軟。

遇到突發狀況，洗窗工們也只能緊抓繩索等待強風過去，只見畫面中的他們隨風不斷左搖右晃，宛如搭上高空版的巨型盪鞦韆，而這一幕也讓在大樓內的人看了只能乾着急，完全幫不上忙。