北京暴風突襲央視大樓　15名洗窗工高空劇晃極嚇人（有片）

北京30日下午出現驚險一幕，在知名的央視大樓外頭，有民眾拍到約有15名垂吊在高空的洗窗工，突然被強風吹得狂盪鞦韆，危險景象讓許多人捏把冷汗。
抓繩索等待強風過去
據《北京日報》報道，網上最近流傳一段影片，指出30日北京本來是好天氣，下午3點左右卻突然颳起狂風驟雨，原本吊掛在央視大樓外約15名洗窗工，完全來不及，連人帶繩在高空中不斷瘋狂擺盪，傾斜角度讓人看了幾乎腳軟。
遇到突發狀況，洗窗工們也只能緊抓繩索等待強風過去，只見畫面中的他們隨風不斷左搖右晃，宛如搭上高空版的巨型盪鞦韆，而這一幕也讓在大樓內的人看了只能乾着急，完全幫不上忙。
早上七八點就開工
園區內一名清潔工透露，這群「蜘蛛人」已經在這兒擦玻璃擦了一周了，他們一般早上七八點就開工，中午吃完飯就又上去了，一直在高空中忙碌到下午5點才落地：「聽他們的領班說，因為天氣原因，可能還要返工。」
有媒體採訪到大樓內的員工，稱都有目擊到這一幕，並稱：「天氣變化太突然了，這些『蜘蛛人』高空作業時，公司應該安排專人關注氣象部門的預警，不然遇到大風天氣太危險了。好在這些『蜘蛛人』經驗豐富，有安全繩索保護，很快就順着繩索平安下來了。」
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