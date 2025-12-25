北京樓市政策再鬆綁　放寬非京籍家庭買樓限制

北京市政府救樓市再出招，於12月24日發布房地產政策調整通知，全面放寬非京籍家庭的買樓限制。

依據新規定，非京籍家庭在五環內買樓的社保或個稅年限由3年降至2年，五環外則降至1年。同時，二孩及以上的多子女家庭獲准在五環內加購1套住房，京籍家庭最高可買3套。此外，銀行房貸利率將不再區分首套與二套；二套房公積金貸款最低自備款比例也調降至25%。

房貸利率不再分首套及二套

《新華社》報道，北京市住房城鄉建設委、北京市發展改革委、人民銀行北京市分行及北京住房公積金管理中心等4部門，於12月24日聯合印發《關於進一步優化調整本市房地產相關政策的通知》。通知核心內容針對買樓限制精準調整，此舉被視為北京市落實中央經濟工作會議精神、著力穩定房地產市場的重要措施。