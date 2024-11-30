北京機場查獲外籍男子人體藏毒　排出123顆可卡因膠囊

北京機場查獲罕見運毒案，一名外籍男子以「人體運毒」方式，吞下大量包裹可卡因的囊狀物，企圖闖關，卻被眼尖海關查獲，他被捕後共排出123顆，淨重1,580多公克，是北京海關近5年查獲最大一宗人體運毒案。

沒有申報任何貨物和物品

《環球時報》29日報道，事發當天北京機場海關對入境旅客進行檢查時，發現一名外籍男性入境時沒有申報任何貨物和物品，且行跡可疑、神情緊張，經進一步詢問，初步判定他人體藏毒嫌疑重大，於是進一步調查。

海關在調查過程中，這名外籍男先從體內排出4顆囊狀物，由乳白色塑膠膜和橡膠膜包裹着，海關初步判斷是可卡因，於是將其移交至緝私部門，繼續調查。