北京環球影城「差利卓別靈」性騷擾遊客　偷錫摸大脾視姦全曝光被停職

內地網民日前爆料遭北京環球影城內扮演「卓別靈」的外籍演員性騷擾，不只會「越界」偷親嘴、摸大腿，甚至「視姦」對方乳溝。對此，影城回應已啟動調查，暫停涉事演員工作。
女網民投訴與「卓別靈」互動時「感覺不舒服」
據《都市快報》、《極目新聞》等內地媒體報道，一名女網民18日在社交平台發佈影片投訴，稱去年夏天到北京環球影城時，與「卓別靈」演員互動表演時「感覺不舒服」，但等她「意識到發生了什麼已經太晚」。
影片顯示，該名外籍男演員，在與女遊客互動時，會向對方做出親吻面頰的手勢，當遊客配合時，演員即把握時間差將頭正對觀眾，令女觀眾直接吻在演員嘴上。另有照片顯示「卓別林」遇到穿低胸衣服的女遊客時，會靠其肩膀上視線聚焦在「事業線」，或將手放在穿裙女遊客大腿位置輕撫，種種行為都讓人感到不適。
內地網民痛批該演員行為失當
此事引發內地網民熱議，痛批該名演員行為失當，「看看這個卓別靈的演員在幹什麼事，性騷擾遊客，抹黑卓別靈喜劇大師」、「以工作的名義揩油」、「應該當場報警」，甚至有網民也出面指控被同一名演員「性騷擾」，並指其類似行為，最早可追溯到2023年。
對此北京環球影城回應，稱當日已啟動調查，「3月19日，我們關注到遊客對一名員工的投訴。對此，我們高度重視，立即啟動內部調查，並在第一時間暫停該員工的工作。尊重每一位遊客、為他們提供優質的遊園體驗是我們一直以來遵循的企業核心價值和行為準則。我們將秉承公平公正原則，對於任何不符合公司行為規範和相關制度的行為，根據調查結果及時予以嚴肅處理。感謝大家的關注與反饋」。
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