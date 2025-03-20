北京環球影城「差利卓別靈」性騷擾遊客　偷錫摸大脾視姦全曝光被停職

內地網民日前爆料遭北京環球影城內扮演「卓別靈」的外籍演員性騷擾，不只會「越界」偷親嘴、摸大腿，甚至「視姦」對方乳溝。對此，影城回應已啟動調查，暫停涉事演員工作。

女網民投訴與「卓別靈」互動時「感覺不舒服」

據《都市快報》、《極目新聞》等內地媒體報道，一名女網民18日在社交平台發佈影片投訴，稱去年夏天到北京環球影城時，與「卓別靈」演員互動表演時「感覺不舒服」，但等她「意識到發生了什麼已經太晚」。

影片顯示，該名外籍男演員，在與女遊客互動時，會向對方做出親吻面頰的手勢，當遊客配合時，演員即把握時間差將頭正對觀眾，令女觀眾直接吻在演員嘴上。另有照片顯示「卓別林」遇到穿低胸衣服的女遊客時，會靠其肩膀上視線聚焦在「事業線」，或將手放在穿裙女遊客大腿位置輕撫，種種行為都讓人感到不適。