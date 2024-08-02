北京男不滿遣散費金額　用農藥毒害自己嫁禍公司

北京一處工地的員工餐廳，日前驚傳遭人用農藥下毒，導致一名40多歲員工昏迷不醒。令人驚訝的是，下毒的正是他自己。事後調查發現，該員工因為與公司談不妥遣散費金額，憤而離譜設局。
據《環球網》報道，2024年1月的一個清晨，北京海淀一處工地宿舍內，員工張姓男子躺在床上動也不動，嘔吐物還散發刺鼻氣味，經送醫搶救後，張男脫離生命危險，並在嘔吐物中驗出農藥「敵敵畏」的成分，確定為急性有機磷農藥中毒。
不小心灑進鍋子裏
據員工餐廳廚師稱，當時張男打飯時，在大鍋粥前不斷徘徊，之後就有其他人反映粥氣味不對，於是廚師就把這鍋粥給倒了。
張男這才認了，是他對自己下毒。當時他用裝有農藥的碗裝粥，因為裝得太滿，不小心把粥灑進鍋子裏。之後他忍著刺鼻氣味喝了三口，回到宿舍後，他頭暈目眩、嗓子發麻，後來還失去知覺。
10萬與8萬之差
張男表示，已經在北京工作十年，卻在2023年4月突然腦中風被送醫搶救，後來恢復健康。復職後，他所在的建設項目因身體原因一直想跟他解除勞動關係。
對於遣散費的金額，張男想要10萬元人民幣（約10.8萬港元），但公司只同意給8萬元（約8.66萬港元），雙方一直沒有談妥，最後他竟選擇鋌而走險，賭命企圖來達到目的。目前張男因為涉嫌投放危險物質罪，被北京市海澱區檢察院依法提起公訴，此案件正在進一步審理中。
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