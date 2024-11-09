北京知名國際學校傳停招及欠薪　內地業界恐陷倒閉潮

曾標榜可獲得英國學籍的北京順義區芳草外國語學校，日前驚傳停招，數十名學生已轉學，員工則申請仲裁要求支付薪水。分析指近年內地出生率急速下降，加上家長緊縮荷包，導致學費高昂的國際學校難以為繼。
前外交部部長李肇星受邀演講
芳草外國語學校成立於2013年12月，創始校長為北京老牌公立名校芳草地國際學校前校長蘇國華，該校標榜與英國國王伍德公學（Kingswood School）合作，學生畢業後可取得中國與英國兩校學籍，每年學費要價10萬元人民幣（約10.8萬港元），令人咋舌，2021年前外交部部長李肇星還曾受邀前往演講。
不過，該校近日卻驚傳停招，綜合內媒報道，目前僅存的數十名學生已轉學，還有員工申請仲裁要求支付薪水。知情人士透露：「上學期的期末和暑假，學生就陸續轉走了。」校長蘇國華稱，與校方的合約去年底已到期，目前已離開學校。
越來越多家庭荷包縮水
有分析指，國際學校倒閉的原因，除出生率急速下降、生源不足外，經濟緊縮也是主因，越來越多家庭荷包縮水，已難以承擔昂貴的教育支出。
事實上，內地各地都傳出國際學校倒閉潮，例如辦學僅5年的北京市房山區諾德安達學校，已於7月關閉。同月，深圳厚德書院也傳欠款1.7億人民幣（約1.84億港元），而投資近10億元人民幣（約10.8億港元）的成都外國語學校仁壽校區，8月也傳停招。
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