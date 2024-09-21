北京聽眾全程睇手機激到攝影大師離席　協辦方：他們在做筆記

來自美國的國際攝影大師史提芬·索爾（Stephen Shore），日前受邀赴北京中央美院開講，因不滿台下很多觀眾都在低頭看手機，讓他憤而中途下台離席，此舉引發網友對文明禮儀和尊重藝術相關討論。

網傳影片中，索爾通過現場翻譯向在場觀眾表示：「不好意思，我打斷一下，先跟大家說一聲抱歉，因為我接下來說的事情可能會有一點點冒犯」。

至今已出版30多本攝影書

接着索爾表情嚴肅地指出：「既然我現在談論的是注意力這個話題，你們也知道我在聊注意力。那我覺得，你們也應該明白，在日常生活中注意力的重要性。然後，我就發現今天在場的各位，其中有非常多的人從頭到尾都在看手機。你們今天特意來聽這個講座，但你們卻都不能夠集中注意力。那麼你怎麼能夠在意，你平時吃的東西，或者太陽照在你皮膚上的那種感覺呢？我們今天就到此結束，挺好的。」隨後他便逕自走下講台，回到觀眾席。

據悉，索爾19日晚在中央美術學院美術館學術報告廳舉辦講座。公開資料顯示，索爾1947年出生在紐約市，17歲時已是安迪·華荷（Andy Warhol）工作室常客，23歲時成為紐約大都會藝術博物館首位舉辦個展的在世攝影家，至今已出版30多本攝影書，並撰寫《照片的本質》和《現代實例》自傳回憶錄。自1982年以來，一直擔任美國巴德學院（Bard College）攝影系主任。