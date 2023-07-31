北京連日豪雨路基鬆動　商場開幕僅42天現6米深坑

大悅城官方：塌陷對建築安全未有影響

綜合陸媒報道，受颱風杜蘇芮環流影響，北京連日下起豪大雨。據北京市氣象台表示，這次降雨預計從7月29日夜間至8月1日連下4天，北京有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨，降雨過程中陣風可達7級左右。事發在30日17時20分許，位在北京京西的商場「大悅城」，西側路面突然出現大凹陷。根據網傳影片顯示，這個「天坑」面積約24平方米，深約6米。一名把車停在地下停車場的車主表示，他和朋友閒逛到一半，聽廣播通知他趕往停車場，才知道西邊塌了全泡水。有在坍塌位置附近的商家表示，目前該出入口已經暫停通行。一名在事故現場指揮調度的工作人員表示，塌陷範圍擴及地面到地下2樓頂板，以及地下2樓西側一處牆體坍塌，所幸無人傷亡。「大悅城」開幕才經過一個多月就傳出路面塌陷的事故，讓不少網友質疑施工品質，「是豆腐渣工程嗎？」大悅城官方發文表示稱，經設計、施工單位和相關工程專家現場研判，路面塌陷對建築安全未產生影響，目前已立刻展開安檢和路面修復工作。31日，當地區政府也發布聲明表示要確保施工安全，杜絕再次發生災害。

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