北京遊客折斷公園樹枝摘槐花食 網民斥「不文明」掀爭議

北方多地近日槐花盛放，不少民眾出盡法寶摘槐花回家包餃子、做蛋餅等，吃一口清香鮮甜，未料一些人為了吃，走去公園瘋狂折枝摘花，甚至爬上樹，失足險死。微博一些網民討論事件，卻意外掀起「童年回憶」與「不文明」的爭議。

網上流傳片段顯示，北京朝陽區京藏高速旁邊的花虎溝公園，五一假期期間有不少人利用綁著鐮刀的長棍鋸斷槐花樹枝，再蹲在地上慢慢摘走枝頭上的槐花。還有家長讓小朋友「騎膊馬」去摘花，險象環生。拍片民眾直言此舉「很不文明」，微博一些網民亦表示難以理解，諷刺「不是窮瘋了就是餓壞了」、「怕是吃不上飯了，非得要吃這口兒 」，又揶揄「山珍海味吃膩了，開始嚮往野菜野花了」。

網民懷念小時候隨意摘槐花吃

有網民就懷念稱，「很香甜的！小時候爬到樹上坐樹杈子上邊摘邊吃」、「槐樹不怕折枝，小時候採摘槐花也都是連枝折斷……童趣不在，現在摘槐花不文明了」、「摘槐花成了不文明了，這就是某些城裡人」，結果被其他網民批評，「槐樹是公共的，供大家觀賞，都破壞了，不好吧。你覺得文明嗎？」、「首先這是不文明行為，提高國民素質人人有責。其次如果報警，這是要被罰款的」。還有網民慨嘆，「本來年輕的沒幾個會吃，被一群美食博主一科普，路邊綠化樹全遭殃了」，並指出「就算是農村也沒人折斷了摘啊」、「家家門前種槐樹，因為寓意是富貴、吉祥，誰會去折啊，摘槐花都有專門的工具，帶鉤的那種長杆。折枝的這些人為了口福不惜福，沒文化唄」。