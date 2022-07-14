北京過千元一斤「增城掛綠」賣斷市 平均一粒60元

北京一家高級超市近日出現九百多元(人民幣，下同)一小盒的「增城掛綠」荔枝，每斤定價高達1,049元。「天價荔枝」隨即引起微博網民熱議，有人質疑「你這荔枝是金子做的還是銀子做的」，但一些網民就相當淡定，稱「哦，果然是增城掛綠荔枝，散了吧」。

內地「極目新聞」記者今日上午去到北京最大奢侈品綜合商場「SKP商場」賣「天價荔枝」的超市，發現荔枝貨架擺滿五六款荔枝，包括「觀音綠」、「御荔」、「冰荔」等，每斤索價59.9元至699元不等，當中最貴的「冰荔」一盒約17顆，每盒約700元，不時有顧客選購。

銷售員：廣東空運到北京 上架兩天就賣光

然而，現場未見有「增城掛綠」荔枝。報道引述水果區銷售員稱，增城掛綠上架僅兩天就銷售一空，「賣完了，今天沒有」，預計最快明日才有貨。銷售員又提到，增城掛綠產自廣東，口感「Q彈」，且較一般荔枝甜，加上是採摘後空運到北京，保證新鮮，所以價格也更貴，每盒15至20顆賣九百多至一千多元，平均每顆60元左右。