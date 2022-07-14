北京過千元一斤「增城掛綠」賣斷市 平均一粒60元

北京一家高級超市近日出現九百多元(人民幣，下同)一小盒的「增城掛綠」荔枝，每斤定價高達1,049元。「天價荔枝」隨即引起微博網民熱議，有人質疑「你這荔枝是金子做的還是銀子做的」，但一些網民就相當淡定，稱「哦，果然是增城掛綠荔枝，散了吧」。
內地「極目新聞」記者今日上午去到北京最大奢侈品綜合商場「SKP商場」賣「天價荔枝」的超市，發現荔枝貨架擺滿五六款荔枝，包括「觀音綠」、「御荔」、「冰荔」等，每斤索價59.9元至699元不等，當中最貴的「冰荔」一盒約17顆，每盒約700元，不時有顧客選購。
銷售員：廣東空運到北京 上架兩天就賣光
然而，現場未見有「增城掛綠」荔枝。報道引述水果區銷售員稱，增城掛綠上架僅兩天就銷售一空，「賣完了，今天沒有」，預計最快明日才有貨。銷售員又提到，增城掛綠產自廣東，口感「Q彈」，且較一般荔枝甜，加上是採摘後空運到北京，保證新鮮，所以價格也更貴，每盒15至20顆賣九百多至一千多元，平均每顆60元左右。
增城掛綠母樹荔枝一顆55.5萬成交
「增城掛綠」荔枝來自廣東增城，是荔枝之中最名貴品種，目前僅存一棵母樹，樹齡四百多歲，所結出的果極度稀有、珍貴，一顆增城掛綠母樹荔枝曾在2002年於廣州一場水果拍賣會以55.5萬元成交，創健力士最貴水果紀錄，而自2003年起，有錢都未必買到增城掛綠母樹荔枝，政府只會即場採摘贈送予「十佳增城好人」等對社會有貢獻人士。至於市面買到的增城掛綠，主要是子樹所產。
增城掛綠母樹今年有約50顆靚荔枝
根據《增城日報》本月5日的報道，掛綠母樹今年達到品質要求的荔枝約有50顆，比去年增加20顆左右。