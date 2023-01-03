北京重點景區元旦連假收入近2.5億 較疫前增長44.5%

內地一連3天的元旦假期結束。這是內地放寬防疫措施後首個連假，首都北京旅遊消費成績亮眼。北京市文化和旅遊局數據顯示，元旦假期間，北京市重點監測的151個旅遊景區，累計接待遊客268.9萬人次，恢復到2019年同期的86.4%；累計營業總收入24,827.1萬元(人民幣，下同)，比2019年增長44.5%。

北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等，元旦假期間銷售額達35.3億元，恢復至去年同期83.8%；全市52個重點商圈客流量達到1,218.1萬人次。

內地元旦假逾5271萬人次國內遊 恢復至疫前約43%

至於內地整體數據，據中國文化和旅遊部數據中心測算，全國國內旅遊出遊5,271.34萬人次，按年增長0.44%，按可比口徑恢復至2019年同期的42.8%；國內旅遊收入265.17億元，按年增長4%，恢復至2019年同期的35.1%。

胡錫進：消費往前走 開放封控是正確決定

官媒《環球時報》前總編輯胡錫進今日在微博發文指，在全國感染高峰尚未過去時，元旦期間全國旅遊收入已較去年元旦上升4%，「消費這一塊已經超過了去年同期，往前走了」，而在兩三周前，有一些人還在吐槽，放寬防疫措施後，市面比放寬前少人，「無論如何，老胡今天站在首都機場，我想說，我們放開封控是一個正確的決定」。

胡錫進：撤封控「讓人敢設計明天和未來」

胡錫進染疫後出現12日高燒加低燒，目前身體已恢復得七七八八，今日因為要出差而去到首都機場。胡錫進感慨，首都機場的旅客比去年大部分時間都要多，認為「行程碼、健康寶那些繁瑣的東西都成為了過去，這是一份自由。再也不會遭遇封控的確定性讓人踏實，讓人敢設計明天和未來」。