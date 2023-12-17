北京零下15.5度入冬最低溫　浙江纜車驟停51人被困半空兩小時凍僵

內地近日受強寒潮天氣影響，一路從北冷到南，上海和浙江等地氣溫「插水式」下降；共有30個國家級氣象站周日清晨錄得刷新12月的低溫歷史紀錄，其中5個為建站以來的歷史新低。北京周日亦創今個冬天入冬以來最低溫紀錄，北京南郊觀象台錄得攝氏零下15.5度低溫，亦是該觀象台1951年以來12月中同期錄得的第3低溫；1952年12月19日和20日所創的最低氣溫分別為零下18度和零下17.7度。
在寒冷天氣下，浙江有景區的纜車因強風驟停，51人被困半空中兩小時。全部人最終獲救無人受傷，惟有受困者稱在半空的車廂內凍僵。
內地強寒潮｜獲救者：下山後跑了幾圈熱身
浙江景區纜車停運事故發生在湖州安吉雲上草原高山旅遊度假區、周六(16日)中午左右，在山頂候車區等待纜車下山的人向記者稱，現場有六、七十人等待，在高山上等了快兩小時，又冷又餓。他又指，一起參加公司旅遊的部分同事困在半空中。受困在車廂中兩個多小時的施先生獲救後稱，於早上10時56分左右從山頂坐纜車下山，剛過了兩個塔尖纜車突停下來，他和同行的同事嚇了一跳，十多分鐘後聽到廣播稱纜車暫時停運。他指車裡溫度非常低，「體感溫度在零度以下，我們為了保持體溫，也不敢亂動」。施先生稱，至下午2時多纜車才恢復運行，他下山原地跑了幾圈，感覺身體恢復了一些，「我們有的同事下來之後，抖得連熱水都拿不住了，到現在我們中飯也沒吃。」
根據預測，內地18日開始至20日，新一波較強的冷空氣將從北向南影響中部與東部地區，部分地區氣溫下降4度至8度，遼寧局部地區降溫將會達10度以上，貴州至江南等地，會有明顯雨雪天氣。