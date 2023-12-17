北京零下15.5度入冬最低溫　浙江纜車驟停51人被困半空兩小時凍僵

內地近日受強寒潮天氣影響，一路從北冷到南，上海和浙江等地氣溫「插水式」下降；共有30個國家級氣象站周日清晨錄得刷新12月的低溫歷史紀錄，其中5個為建站以來的歷史新低。北京周日亦創今個冬天入冬以來最低溫紀錄，北京南郊觀象台錄得攝氏零下15.5度低溫，亦是該觀象台1951年以來12月中同期錄得的第3低溫；1952年12月19日和20日所創的最低氣溫分別為零下18度和零下17.7度。

在寒冷天氣下，浙江有景區的纜車因強風驟停，51人被困半空中兩小時。全部人最終獲救無人受傷，惟有受困者稱在半空的車廂內凍僵。