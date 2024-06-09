北京餐廳供膳附「牛牛身分證」加遺照　網民：真吃不下去

店員向顧客遞上一張詳細記載各項資訊的「牛牛身分證」。（圖／翻攝小紅書）

有內地網友近日發文稱，自己到位於北京的連鎖餐廳「西貝筱麵村」用餐。店員不僅向每位顧客遞上一張詳細記載各項資訊的「牛牛身分證」，還介紹「大家吃的就是牠」，此舉引發網友正反熱議。

內媒《現代快報》報道，根據該網友的發文，就在他們準備開吃之前，侍應給了他們一張今天要吃的牛的「身分證」，表示這頭牛當天剛到店裏，桌上的肉就來自於牠。侍應還說，以後每天都是一頭新的牛，吃不完的牛肉會做成牛肉醬。該網友表示：「我… 含淚吃完，牛牛你辛苦了」。

不由得聯想到活着的樣子

據網友PO出的照片，該張牛「身分證」詳細記載了資訊。包括性別為母，種族是西門塔爾，月齡60個月。出欄日期是2024年5月21日，到店日期是5月27日。上面還標注了牠的「住址」是在內蒙古赤峰市阿魯科爾沁旗，並給了牠「身分號碼」，更附上了牛的彩色照。

這篇帖文迅速在網上引發熱議，累積超過5,000則評論。有不少網友直呼殘忍，稱無法接受；也有網友稱，自己共情能力比較強，本來就覺得牛非常有靈性，看到如此詳細的身分資訊，會不由得聯想到牠活着的樣子，不忍吃牠。且「身分證」上牛的照片還是正臉照，讓人看到時會不由自主跟牠對視，產生巨大的視覺衝擊力。