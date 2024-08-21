北京首間壽司郎開業等3小時才能入座　顧客未受核廢水影響指食品衞生

在國內因為福島核電廠排出核處理水事件仍未解決之際，日本大型連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，今日（21日）在北京的首家分店開業。據日本媒體指，顧客需要輪候超過3小時才能入座，但仍迫滿大量顧客等候。

日本媒體關注今日壽司郎在北京首家店舖開業的狀況。根據日本共同社指，在今早11時半的開店前已有大批顧客在排隊，在中午過後估計輪候時間需要10個小時。受到國內因應日本福島核電廠排出核處理水事件，目前仍禁止日本的水產進口。因此店內採用部份國內的食材包括海膽及鮑魚，以及其他世界各地的食材。據日本媒體指，店內仍提供達200種以上的食品。