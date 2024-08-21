北京首間壽司郎開業等3小時才能入座　顧客未受核廢水影響指食品衞生

在國內因為福島核電廠排出核處理水事件仍未解決之際，日本大型連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，今日（21日）在北京的首家分店開業。據日本媒體指，顧客需要輪候超過3小時才能入座，但仍迫滿大量顧客等候。
日本媒體關注今日壽司郎在北京首家店舖開業的狀況。根據日本共同社指，在今早11時半的開店前已有大批顧客在排隊，在中午過後估計輪候時間需要10個小時。受到國內因應日本福島核電廠排出核處理水事件，目前仍禁止日本的水產進口。因此店內採用部份國內的食材包括海膽及鮑魚，以及其他世界各地的食材。據日本媒體指，店內仍提供達200種以上的食品。
北京顧客指性價比高
其中有一位食客表示，因為女兒喜歡食迴轉壽司，在7月去大阪旅行時就有食過壽司郎，而她認為食物質素與日本相同，而且很新鮮。而有其他的客人都表示，這裡的性價比高，以及新鮮，又指相信店舖的食品衞生。
店舖位於北京西城區的西單大悅城商場內，根據日本媒體報道店面有500平方米，並且與天津首設為國內高消費顧客開設的包廂座。壽司郎在2021年開始在中國國內開店，並先在廣東、四川成都及湖北的武漢先試行，今年5月才開始進入華北的天津，而至今連同北京的店舖，在國內有45間，並計劃在內地擴充。而同樣來自日本三大連鎖迴轉壽司店的「濱壽司」亦在今年1月已在北京開店。