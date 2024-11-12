北京驚見兒童駕電單車載成人　網民：一個敢騎一個敢坐(有片)

內地網傳一段離譜影片引發網民熱議。影片中，一名頭戴粉紅色安全帽的兒童，雙手握著電單車手把，右手還控制油門保持電單車前行，車速並不算慢；至於車尾竟然載著一名成年男子。
綜合微博媒體報道，事發於上周五(8日)，有目擊者上載影片，指在北京行車路上，看見一名兒童在馬路上駕駛電單車，更離譜的是身後的大人，竟然坐在後座，雙手放在大腿上，放任前方兒童駕駛。目擊者不禁被眼前奇芭嚇倒，驚嘆：「一個敢騎、一個敢坐」。
網民：不負責任的爸爸
影片在內地網上曝光後，令大批網民驚呼「危險」，批評電單車後坐的成年人既罔顧自己及兒童的性命，更危害其他道路使用者的安全，紛紛留言：「不負責任的爸爸」、「家長膽子真大！」、「出事了哭都來不及」、「警察可以管嗎？」、「教唆或允許未成年行危險行為，應納入刑罰」。
報道提到，電單車也屬於機動車，須年滿18周歲才能申領駕駛證，如果未成年人駕駛電單車，肯定屬於無證駕駛，是違法行為。法規顯示，未成年無證駕駛摩托車，將按《道路交通安全法》第99條罰款200至2,000元(人民幣)，並可處15日以下拘留。若將車交給無證人駕駛，罰款及吊銷駕照2年或拘留15天；危及公共安全則罰款及吊銷駕照5年或拘留30天。交通事故將加重罰款。呼籲請遵守交通規則，確保行車安全。