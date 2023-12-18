北京「怪獸家長」買巨型腕龍模型贈孩子　「累鄰居失眠 以一個方法解決？

北京有家長因為孩子喜歡恐龍，大手筆花了10萬元人民幣（約11.1萬港元），買了一尊高15公尺腕龍模型放在門外。但被鄰居投訴一開窗就與牠「四目相對」而失眠。

據《時間視頻》報導，北京佟先生指對面鄰居在院子裡放了一個大型腕龍模型，正對著自己家，該尊恐龍約有15公尺高，讓佟先生覺得很可怕，被嚇得睡不著覺，「紅嘴白牙，衝著我這邊，連著好幾天都沒睡好覺」、「一抬頭就是牠，牠這麼大，直接對著有種強烈的壓迫感」。