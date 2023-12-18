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中國
2023-12-18 11:05:00

北京「怪獸家長」買巨型腕龍模型贈孩子　「累鄰居失眠 以一個方法解決？

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北京「怪獸家長」買巨型腕龍模型贈孩子　「四目交投」累鄰居失眠 以一個方法解決？

北京「怪獸家長」買巨型腕龍模型贈孩子　「四目交投」累鄰居失眠 以一個方法解決？

北京有家長因為孩子喜歡恐龍，大手筆花了10萬元人民幣（約11.1萬港元），買了一尊高15公尺腕龍模型放在門外。但被鄰居投訴一開窗就與牠「四目相對」而失眠。

據《時間視頻》報導，北京佟先生指對面鄰居在院子裡放了一個大型腕龍模型，正對著自己家，該尊恐龍約有15公尺高，讓佟先生覺得很可怕，被嚇得睡不著覺，「紅嘴白牙，衝著我這邊，連著好幾天都沒睡好覺」、「一抬頭就是牠，牠這麼大，直接對著有種強烈的壓迫感」。

腕龍模型約15公尺高，圖片所見近3層樓 腕龍模型引起北京一對鄰居的意見不合 腕龍模型令佟先生失眠，認為有壓迫感 腕龍模型令鄰居失眠 腕龍模型令佟先生失眠，就算蒙住頭部也未能解決 「怪獸家長」後來蒙住腕龍模型頭部

罩住恐龍頭部解決 鄰居不收貨

佟先生要求鄰居搬離恐龍，但鄰居表示恐龍是特意花近10萬元人民幣買的，而且小孩子很喜歡。為了顧及佟先生感受，已經將恐龍的頭部遮擋，但不會搬離，「有人喜歡，肯定就有人不喜歡，頭我也給包上了，我覺得已經可以了」。佟先生卻認為「恐龍的頭部，罩上和不罩上區別不大，自己心裡還是挺害怕的，是一種『精神折磨』」。

相關新聞一出引發網友熱議，不少都力撐佟先生，「請把恐龍頭對著自己家」、「這樣一看確實挺不好，尤其是心理產生抵觸後和聯想後」、「十萬元買玩具，有錢任性，無所不能」、「業主拒絕搬走，那只能買個20米高的人猿泰山來壓制一下」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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