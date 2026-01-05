北京一位女交警張鈺近日在網上爆紅，其五官輪廓與內地女星楊紫極為相似，被網友封為「最美交警」。不只值勤時被誤認是明星拍戲，甚至有新疆粉絲搭飛機，只為見她一面。

綜合《大皖新聞》、《封面新聞》等報道，張鈺是北京西城交通支隊女子電單車隊成員，今年26歲，從警6年，主要負責鼓樓路口及景山、什剎海等景點周邊的交通疏導、巡邏及應急處置工作，每遇節假日人潮高峰，張鈺與隊友動輒需執勤長達12小時，騎電單車巡邏50至60公里更是家常便飯。