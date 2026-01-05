北京一位女交警張鈺近日在網上爆紅，其五官輪廓與內地女星楊紫極為相似，被網友封為「最美交警」。不只值勤時被誤認是明星拍戲，甚至有新疆粉絲搭飛機，只為見她一面。
綜合《大皖新聞》、《封面新聞》等報道，張鈺是北京西城交通支隊女子電單車隊成員，今年26歲，從警6年，主要負責鼓樓路口及景山、什剎海等景點周邊的交通疏導、巡邏及應急處置工作，每遇節假日人潮高峰，張鈺與隊友動輒需執勤長達12小時，騎電單車巡邏50至60公里更是家常便飯。
張鈺皮膚白皙，長相清秀，其親切笑容與幹練形象神似女星楊紫，尤其側面高度相似，被不少網友驚呼簡直是「複製人」。其執勤過程還被民眾拍下，只見她身著螢光綠警服、駕馭300公斤電單車的形象，被讚「又美又颯」，甚至一度被誤認是「楊紫在拍攝新劇」。
盼改善外語技能
面對走紅，甚至還有新疆粉絲千里探訪，張鈺受寵若驚，驚呼「這種善意對我來說，心裡非常的暖，工作更有幹勁了」。她強調自己和所有一線交警一樣，只是一名普通的守護者。展望2026年，除了希望能在工作之餘多陪陪家人，同時期許精進自己外語技能，與同事們一同繼續擦亮首都交警的「金卡片」。
