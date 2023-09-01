北京60歲翁網戀33歲女子後離世　曾囑女兒翻看電腦紀錄終揭800萬元騙案

記者鄒慈芸／綜合報道

北京一名60歲老翁在網上認識了一位自稱33歲的女子「胡靜」，兩人相談甚歡，接著老翁與女子相約出門，卻掉入對方的詐騙圈套，將800萬元人民幣（約864萬港元）拱手他人。

三名男子假扮「期貨分析師」

後來受騙老翁從合肥回到北京，途中突然感到身體不適，送醫搶救無效身亡，由於老翁曾告訴女兒，如果有一天自己不在人世了，打開電腦便可知道自己的遭遇，老翁女兒這才發現，原來父親傻傻被人騙了鉅款，也才讓這宗案件曝光。

原來該名老翁在網上認識了33歲女子「胡靜」，雙方很快陷入戀愛，2022年老翁到合肥與女子見面，卻掉進了4名騙子設下的圈套，化名「胡靜」的女子負責與老翁見面吃飯，並給老翁推薦了一款期貨APP，夥同三名假扮「期貨分析師」的男子，運用各種話術，讓老翁投入了800萬元人民幣（約864萬港元）。