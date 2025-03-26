北大學霸任正骨師被舊同學排擠　年薪破百萬曝光後獲重邀入群組

北京大學學霸張樂超畢業後當正骨師，遭昔日同窗瞧不起，踢出了班級群組。但他自創招式，聲稱降低正骨風險而且讓病患無疼痛感，也讓他生意火爆，年收破100萬人民幣，預約還得等3個月。 據綜合報道，這名成為網路紅人的年輕正骨師名為張樂超。他於2011年至2017年期間，就讀北大公共衛生學院預防醫學專業。 張樂超畢業後任職北京一間三甲醫院，因為腰椎疾患接受兩次腰椎手術，讓他連轉身都成奢望。在入職不到半年便遭遇職涯困境，幸好後來經朋友介紹接受正骨治療才能重新走路。

親身體驗正骨療效的張樂超，於是向多名正骨師學藝，最後開店創業做正骨師，他還創造出「無痛復位」技術。他聲稱將CT影像資料與生物力學分析結合，將傳統正骨的風險率從行業平均18%降至2%，讓重度腰椎患者無需插尿管即可康復‌。 每天只接待一兩個客人 張樂超也由起初每天一兩位患者到門庭若市。從2022年起改成了熟人預約模式。「以前最多的時候，我每天要看12至15個病人，每周工作6天，預約排到了3個月以後。」如今他也不看門診，轉為培訓正骨師，目前已有100多名學員。 對於網路上盛傳他5分鐘收費1萬元人民幣的傳聞，張樂超解釋，這是單次的價格，而非按時長計價。並稱期間曾兩度加價，「最開始定價580元一次，預約太滿了，幾個月之後漲到880元，仍有人提出想加錢插隊。2022年就加價到了1萬元一次。」目前，他每天只接待一兩名客人。