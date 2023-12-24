北大數學天才柳智宇出家8年後還俗結婚　自爆修行期間結識現任妻子

北京大學一名數學天才柳智宇，在24歲時選擇出家，8年後還俗，如今他自爆已經和女友完婚，讓不少人感嘆他的生活就如同他的才智一樣，注定「不平凡」。

滿分摘國際奧林匹克數學競賽金牌

柳智宇被大眾譽為「數學天才」，曾以滿分摘得國際奧林匹克數學競賽金牌，高中畢業後，柳智宇被保送至北京大學。2010年，他放棄美國麻省理工學院全額獎學金，在北京西山腳下的龍泉寺成為一名修行居士，當時引起了外界不少議論。

2018年，龍泉寺方丈學誠法師遭弟子寫下長達95頁舉報，內容記錄了其諸多不法行為，事件爆發後，柳智宇決定離開龍泉寺，前往其他寺院修行，2022年春節期間，柳智宇還俗，之後前往華夏心理從事心理諮詢工作，帶領十餘人的小團隊，開發心理學課程。