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2023-12-24 16:45:13

北大數學天才柳智宇出家8年後還俗結婚　自爆修行期間結識現任妻子

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北大數學天才柳智宇出家8年後還俗　轉攻心理諮詢工作日前再自爆已結婚

北京大學一名數學天才柳智宇，在24歲時選擇出家，8年後還俗，如今他自爆已經和女友完婚，讓不少人感嘆他的生活就如同他的才智一樣，注定「不平凡」。

滿分摘國際奧林匹克數學競賽金牌

柳智宇被大眾譽為「數學天才」，曾以滿分摘得國際奧林匹克數學競賽金牌，高中畢業後，柳智宇被保送至北京大學。2010年，他放棄美國麻省理工學院全額獎學金，在北京西山腳下的龍泉寺成為一名修行居士，當時引起了外界不少議論。

2018年，龍泉寺方丈學誠法師遭弟子寫下長達95頁舉報，內容記錄了其諸多不法行為，事件爆發後，柳智宇決定離開龍泉寺，前往其他寺院修行，2022年春節期間，柳智宇還俗，之後前往華夏心理從事心理諮詢工作，帶領十餘人的小團隊，開發心理學課程。

決定透過心理學這條路來幫助別人

2022年底，柳智宇宣布自己交了女友，對方也是一位修行者，兩人在出家期間認識，但沒說過幾句話，雙方還俗後互相了解加深，最後成為戀人，不過因為女方個性低調，所以沒有公開露面。

過了一年後，近日柳智宇與新東方教育科技集團總裁俞敏洪進行對談時，自曝已經結婚，還稱和妻子的戀愛，其實也是一種修行，柳智宇表示，無論是出家或是還俗，在佛門或在家，都是一種不同生活方式的選擇，當初走入佛門是因為想要探索自己的內心，後來發現自己的心更希望貼近社會大眾，所以現在決定透過心理學這條路來幫助別人。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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