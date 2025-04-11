北大美女研究生畢業後當食堂阿姨　被指大材小用原來已離職

在北京大學攻讀研究生的黃小姐，前年曾被報道畢業後留在校內食堂工作當年輕、貌美、高學歷的「食堂阿姨」，被外界指是「大材小用」引發討論。她近日承認已經離職，強調外界不應只看到「食堂阿姨」標籤，希望大眾能夠為自己去努力去試錯。

盼同學吃便宜健康飯菜 來自湖南省、27歲的黃小姐父母是巴士司機，爺爺奶奶是農民，她2022年畢業於北京大學健康傳播學系，後來攻讀新聞傳播學院碩士課程，她碩士畢業後留校當「食堂阿姨」。「北大研究生畢業做食堂阿姨」的相關話題一度在網絡走紅，不少人認為其「大材小用」 、「浪費學歷」。黃女士當時表示因對前路感迷茫，自己決定留在北大食堂工作，是希望大家能吃上便宜健康又好吃的飯，自己在食堂做了一個健康餐窗口，讓菜品「更少油、更少鹽、更少糖」，坦言一切都是遵從內心選擇，為此放棄很多高薪工作，當時單位老師和身邊同學也非常詫異。黃女士還說，相比在大廠工作，做食堂阿姨不用做太多腦力勞動，目前為止「是我這輩子最開心的時段」。

「理想不能當飯吃」 內媒本周報道，黃小姐已於2024年5月離職。她受訪時確認上述消息，並說：「哪裏能做成健康食堂我就會在哪兒工作。」黃小姐稱最近才明白過來，當時的想法太天真了，理想不能當飯吃，要先有經濟基礎，才能有上層建築，於是最終她還是選擇了離職。如今的她，在一家團餐公司當食堂經理。北京大學相關工作人員也確認，黃女士先前確從北大畢業，也確實在去年從北大離職。