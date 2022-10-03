北方料急凍18度 南方錄40.1度熱爆 內地寒潮高溫預警首度齊發

內地同一時間出現極端高溫和寒冷天氣，中央氣象台昨首次同日發布寒潮及高溫預警，預計內蒙古、華北及東北等地氣溫驟降，最低氣溫料跌穿攝氏0度，跌幅或超過18度；同一時間，南方「秋老虎」發威，湖北、安徽、江西、浙江等地昨日都熱如盛夏，出現逾37度高溫，其中安徽舒城昨午4時錄得40.1度，是全國2,418個國家級氣象站之中最高。

中央氣象台昨發布寒潮藍色預警，歷來最早。一股強冷空氣昨日殺到內蒙古，開始自北向南影響內地大部分地區。氣象台預計，昨午2時至周四晚8時，內蒙古、東北、陝西、山西、黃淮、江淮、湖南、江西、安徽、江蘇及浙江等地，氣溫降幅普遍為12至16度，局部地區或超過18度，其中內蒙古、華北及東北等地明日及後日早晨最低氣溫更可能跌穿0度。

首都北京將在國慶假期間歷盡四季，最高氣溫料從上周六假期首日的29度跌至明日的17度，後日進一步跌至15度左右，之後再逐步回升至周六的22度。最低氣溫則預計從上周六的20度一路急跌至明日的4度，山區或得0度並有霜凍；之後緩慢回升至周六的11度。

與此同時，西太平洋副熱帶高壓非常強，中央氣象局昨發出高溫黃色預警，預計河南、安徽、江蘇、上海、湖北、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等地昨日最高氣溫普遍達35至36度，部分地區超過37度，甚至可達40度以上。昨午3時，中央氣象台最高氣溫排行榜前十錄得38.8至39.7度，其中安徽的市縣佔6個席位，包括前三，其餘席位由江西及湖北市縣奪得。昨午4時，前十高溫已升至39.3至40.1度，排前兩名的分別是安徽舒城及南陵，第三名是江西瑞昌。

強冷空氣抵廣東「只剩渣」 大幅降溫無望

不過，氣象部門呼籲南方地區民眾「別被眼前的熱欺騙，厚衣服抓緊翻出來」，預計明日至周五，隨著強冷空氣南下，江淮、江南等地將由逾35度高溫跌至20度甚至15度左右，跌幅達20度，同期罕見。不過，華南地區降溫幅度不及江南，料由約35度降至約30度。廣東氣象局「廣東天氣」微博表示，強冷空氣來到廣東時「只剩下渣」，平均氣溫降幅為中北市縣3至5度、南部市縣2至3度，但「能降一度是一度」。