匪夷所思｜內地八旬翁胃病住院　因6隻牙及假牙套跌落胸肺致死(有片)

醫院提 50 萬不做醫療鑒定補償 家屬拒絕

醫生表示，老翁肺部的假牙形狀特殊，有鈎子，院方做了各種嘗試，最終都未能取出，另外，經過醫院治療，老翁胃部的狀況明顯得到了好轉，隨後就轉入了普通病房。不過沒多久，老翁出現了胃出血的情況，同時高燒不斷，肺部反復出現感染，直到老翁臨終，肺裡的牙都未取出。家屬指，自從牙齒進入肺部以後，老翁的肺部就一直有炎症，高燒不斷，院方也一直在想辦法把牙齒取出，過程中不僅加重家屬的經濟負擔，還讓老人家受罪。院方提出給予50萬元人民幣作不做醫療鑒定的補償，家屬則指，老翁住院期間不算醫保，自費已花掉逾30萬元，其中部分費用用於取牙齒及治療肺部怠染，認為補償金額無法接受。目前，雙方仍就補償金額協商。