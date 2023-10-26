匪夷所思｜內地八旬翁胃病住院　因6隻牙及假牙套跌落胸肺致死(有片)

內志地常州一名85歲老翁因胃病入住一間民營醫院，在住院治療期間，這名長者口中的多顆牙齒以及一個假牙套竟掉進肚子裡，造成老人的身體每況愈下，最終不幸離世。家屬及醫院現時正就賠償金額協商。
綜合報道，85歲姓孫的老翁，今年3月因胃口不好送院檢查，發現他消化道穿孔、重度貧血等疾病，第二日，院方為老翁進行手術，事後狀態亦好轉，不過，3月24日老翁突然出現了呼吸困難的狀況，院方為他做插喉，當天下午，老翁家屬到醫院ICU探病時，醫生將一隻牙齒交給他們，指是為老翁做氣管插管時發現。家屬認為肺裡的牙很可能會給老翁帶來致命性傷害，但牙齒為何會進入胸腹腔內。網上影片可見，醫院表示，老人在住院期間確實做了多次氣管插管，在插管前，醫務人員已對老人的牙齒做過相關檢查。詎料20日後，醫院又在父親的胸腹腔內發現了6隻牙齒和一個牙套。家屬表示，直到4月14日做支氣管鏡時，發現肺裡有一隻牙，再調查後在食道下端，快進入胃的地方又發現了5隻牙和一個牙套。
醫院提50萬不做醫療鑒定補償 家屬拒絕
醫生表示，老翁肺部的假牙形狀特殊，有鈎子，院方做了各種嘗試，最終都未能取出，另外，經過醫院治療，老翁胃部的狀況明顯得到了好轉，隨後就轉入了普通病房。不過沒多久，老翁出現了胃出血的情況，同時高燒不斷，肺部反復出現感染，直到老翁臨終，肺裡的牙都未取出。家屬指，自從牙齒進入肺部以後，老翁的肺部就一直有炎症，高燒不斷，院方也一直在想辦法把牙齒取出，過程中不僅加重家屬的經濟負擔，還讓老人家受罪。院方提出給予50萬元人民幣作不做醫療鑒定的補償，家屬則指，老翁住院期間不算醫保，自費已花掉逾30萬元，其中部分費用用於取牙齒及治療肺部怠染，認為補償金額無法接受。目前，雙方仍就補償金額協商。