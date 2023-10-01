十一國慶｜內地長假高鐵人滿為患　大批乘客「買短乘長」致列車超載停駛

中秋十一長假首日，內地鐵路迎來客流高峰全天達2020萬人次乘車，高鐵列車人滿為患，擠到觸發超載警報無法發車，甚至有火車乘務員當場上演「飛簷走壁」，拉高分貝叫喊出現「夾子音」。

乘務員多次狂吼提醒下車

有不少網友近日在社交媒體上分享長假列車上的擁擠「盛況」，走道上都站滿了乘客，乘務員只能在夾縫中前行，有時甚至需要踩在座位上。在火車到站時，還得大聲提醒乘客下車，影片中一乘務員多次狂吼「淮安到了」，扯着嗓子高聲喊話當場喘不過氣來，讓周圍民眾感到同情，卻也忍不住笑了。

另據內媒報道，遼寧一列高鐵28日因超載觸發警報無法發車，網傳影片中，列車車廂走道上，站着不少乘客，不斷廣播提醒：「本次列車已嚴重超員，觸發列車超員報警裝置，導致列車在本站無法開出，本次列車停止辦理補票業務」。