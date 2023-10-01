十一國慶｜內地長假高鐵人滿為患　大批乘客「買短乘長」致列車超載停駛

中秋十一長假首日，內地鐵路迎來客流高峰全天達2020萬人次乘車，高鐵列車人滿為患，擠到觸發超載警報無法發車，甚至有火車乘務員當場上演「飛簷走壁」，拉高分貝叫喊出現「夾子音」。
乘務員多次狂吼提醒下車
有不少網友近日在社交媒體上分享長假列車上的擁擠「盛況」，走道上都站滿了乘客，乘務員只能在夾縫中前行，有時甚至需要踩在座位上。在火車到站時，還得大聲提醒乘客下車，影片中一乘務員多次狂吼「淮安到了」，扯着嗓子高聲喊話當場喘不過氣來，讓周圍民眾感到同情，卻也忍不住笑了。
另據內媒報道，遼寧一列高鐵28日因超載觸發警報無法發車，網傳影片中，列車車廂走道上，站着不少乘客，不斷廣播提醒：「本次列車已嚴重超員，觸發列車超員報警裝置，導致列車在本站無法開出，本次列車停止辦理補票業務」。
列車內部系統發出警報
據悉，內地高鐵列車與綠皮的普速列車有所不同，如果超員超載達到上限，列車內部系統會發出警報，列車就會自動停止行駛。有些乘客因搶不到票，採取「買短乘長」方式，即購買短途票，待去往終點站時再進行補票，以往春運期間經常出現此一情況。
對此網友紛紛表示，「那後面站一堆買了票的上不了車咋辦」、「買短乘長本來就是投機取巧的行為，被趕下來不過是正常之舉」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章